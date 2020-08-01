"Полтавский террорист" Скрипник ликвидирован, – Геращенко

Расследования 07:45, 1.08.2020 Обновлено: 07:54, 1.08.2020

Роман Скрыпник, который 23 июля при задержании угрожал взорвать гранату и взял в заложники полицейского на Полтавщине, ликвидирован правоохранителями.

Как сообщил в Facebook заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, 1 августа около 02:00 на окраине поселка Опошня Зеньковского района во время розыска Скрипника в один из нежилых домов зашел начальник СРПП Зеньковского отделения Гадячского отдела полиции капитан Гума и обнаружил преступника.

"В дальнейшем Скрипник, угрожая гранатой, взял в заложники полицейского. Гума имел при себе табельное оружие. С целью задержания злоумышленника введена в действие специальная полицейская операция "Гром", – написал он.

По словам Геращенко, преступник был ликвидирован точным выстрелом сотрудников полицейского спецназа КОРД.

Он добавил, что заложник имел три секунды для того, чтобы отскочить от места взрыва гранаты. Он остался жив и невредим.

"У Романа Скрыпника была возможность сдаться полиции и остаться живым, хотя и провести много лет за решеткой. Но он сам выбрал свой путь", – подчеркнул замглавы МВД.

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