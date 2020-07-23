МоваЯзык

Топ-темы:

Полтавский "террорист" освободил заложника и сбежал

Борис Бондарь
Борис Бондарь
Расследования
5,7 т.
Полтавский 'террорист' освободил заложника и скрылся в лесу

Полтавский "террорист" освободил заложника и скрылся в лесу.

Роман Скрипник, который захватил полицейского в Полтаве, отпустил заложника.

Об этом сообщили в МВД. Сейчас он скрывается в лесу Решетиловского района Полтавской области.

Его разыскивают правоохранители.

Полицейские останавливали все машины, которые ехали по дороге из Больших Сорочинцев до Миргорода. Они проверяли документы и осматривали багажники.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Полтаве в ходе спецоперации по задержанию злоумышленника Романа Скрипника, который угнал автомобиль, последний сопротивлялся и угрожал сотрудникам полиции гранатой РГД-5. Мужчина взял в заложники сотрудника полиции.

Поделиться в Facebook
  2. Расследования