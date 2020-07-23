Полтавский "террорист" освободил заложника и сбежал
Полтавский "террорист" освободил заложника и скрылся в лесу.
Роман Скрипник, который захватил полицейского в Полтаве, отпустил заложника.
Об этом сообщили в МВД. Сейчас он скрывается в лесу Решетиловского района Полтавской области.
Его разыскивают правоохранители.
Полицейские останавливали все машины, которые ехали по дороге из Больших Сорочинцев до Миргорода. Они проверяли документы и осматривали багажники.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Полтаве в ходе спецоперации по задержанию злоумышленника Романа Скрипника, который угнал автомобиль, последний сопротивлялся и угрожал сотрудникам полиции гранатой РГД-5. Мужчина взял в заложники сотрудника полиции.
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