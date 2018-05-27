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Польша вскрыла могилу воинов УПА: в Украине озвучили скандальные подробности

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В польском селе Грушовичи во время раскопок на месте разрушенного памятника воинам УПА было обнаружено захоронение минимум с тремя украинскими воинами.

Об этом в Facebook сообщил ответственный секретарь Государственной межведомственной комиссии по увековечению памяти Святослав Шеремета.

"Среди 18 захоронений есть как минимум три захоронения воинов УПА. Это подтверждают воспоминания очевидцев, архивные данные, характер и глубина захоронений, сопроводительный материал. Подтверждаются свидетельства и воспоминания, что воинов УПА хоронили преимущественно ночью к гражданским захоронениям", - рассказал Шеремета.

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Как сообщал OBOZREVATEL, недавно в Польше местный Институт национальной памяти провел раскопки скандальной могилы воинов УПА.

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Тема
Украина - Польша
Место
Польша
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