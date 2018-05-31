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Польша раскопала могилу воинов УПА: скандал получил продолжение

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Украинские историки отвергли выводы польского Института национальной памяти, заявившего, что во время раскопок на кладбище в Грушовичах останки бойцов УПА найдены не были.

Во время пресс-конференции в четверг, 31 мая, ответственный секретарь Межведомственной комиссии по делам увековечения памяти жертв войны и политических репрессий Святослав Шеремета заявил, что на месте проведения раскопок были обнаружены два яруса захоронений, которые принадлежат к разным периодам, передает LB.ua.

Отмечается, что могилы жителей села находятся на глубине 1,5-1,7 метра и относятся к первой половине 20 века. Но останки еще четырех человек были найден на глубине около метра, и они могут относиться к периоду Второй мировой войны либо первых послевоенных годов.

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Шеремета предполагает, что этих людей похоронили в уже существовавшие могилы.

"Хаотичное расположение останков (в разных местах раскопа), лучшее сохранение скелетов, следы механических травм и повреждений. У двоих в черепных коробках есть круглые отверстия, вероятно вызванные пулями, у другого – лицевая часть черепа разбита сильным ударом тупым предметом (например, прикладом винтовки или автомата). На одном из останков, который принадлежал молодому человеку 25-30 лет, найдена немецкая военная пуговица, что, возможно, свидетельствует о военном характере захоронения", – сказал он.

В свою очередь руководитель академических программ Центра исследований освободительного движения Владимир Бирчак рассказал, что из архивных материалов известно о том, что в Грушовичах были похоронены как минимум пять украинских подпольщиков: станичный ОУН Тымко Базилевич ("Мороз"), куренной врач Павел Клочник ("Сирко", его могила сохранилась), стрелок-сапер УПА Дмитрий Грицаль ("Дубенко"), член боёвки СБ "Гонта" и районный референт СБ Дмитрий Козак ("Марко").

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"Совокупность этих фактов дает основания предположить, что не менее трех останков, обнаруженных во время раскопок, принадлежат членам украинского подполья. Поэтому разрушенный монумент не был символическим и должен быть восстановлен", – подчеркнул начальник отдела учета и сохранения мест памяти Украинского института национальной памяти Павел Подобед.

Как сообщал OBOZREVATEL, 26 апреля представители польских националистических организаций под руководством местных властей демонтировали надгробный памятник воинам УПА на кладбище в Грушовичах. Позже польская сторона приняла решение провести раскопки на месте памятника.

Место
Польша
Объект
Институт национальной памяти
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