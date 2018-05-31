Польша раскопала могилу воинов УПА: скандал получил продолжение

Украинские историки отвергли выводы польского Института национальной памяти, заявившего, что во время раскопок на кладбище в Грушовичах останки бойцов УПА найдены не были.

Во время пресс-конференции в четверг, 31 мая, ответственный секретарь Межведомственной комиссии по делам увековечения памяти жертв войны и политических репрессий Святослав Шеремета заявил, что на месте проведения раскопок были обнаружены два яруса захоронений, которые принадлежат к разным периодам, передает LB.ua.

Отмечается, что могилы жителей села находятся на глубине 1,5-1,7 метра и относятся к первой половине 20 века. Но останки еще четырех человек были найден на глубине около метра, и они могут относиться к периоду Второй мировой войны либо первых послевоенных годов.

Шеремета предполагает, что этих людей похоронили в уже существовавшие могилы.

"Хаотичное расположение останков (в разных местах раскопа), лучшее сохранение скелетов, следы механических травм и повреждений. У двоих в черепных коробках есть круглые отверстия, вероятно вызванные пулями, у другого – лицевая часть черепа разбита сильным ударом тупым предметом (например, прикладом винтовки или автомата). На одном из останков, который принадлежал молодому человеку 25-30 лет, найдена немецкая военная пуговица, что, возможно, свидетельствует о военном характере захоронения", – сказал он.

В свою очередь руководитель академических программ Центра исследований освободительного движения Владимир Бирчак рассказал, что из архивных материалов известно о том, что в Грушовичах были похоронены как минимум пять украинских подпольщиков: станичный ОУН Тымко Базилевич ("Мороз"), куренной врач Павел Клочник ("Сирко", его могила сохранилась), стрелок-сапер УПА Дмитрий Грицаль ("Дубенко"), член боёвки СБ "Гонта" и районный референт СБ Дмитрий Козак ("Марко").

"Совокупность этих фактов дает основания предположить, что не менее трех останков, обнаруженных во время раскопок, принадлежат членам украинского подполья. Поэтому разрушенный монумент не был символическим и должен быть восстановлен", – подчеркнул начальник отдела учета и сохранения мест памяти Украинского института национальной памяти Павел Подобед.

Как сообщал OBOZREVATEL, 26 апреля представители польских националистических организаций под руководством местных властей демонтировали надгробный памятник воинам УПА на кладбище в Грушовичах. Позже польская сторона приняла решение провести раскопки на месте памятника.