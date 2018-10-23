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''Он мишка'': озвучена неожиданная версия задержания экс-мужа Подкопаевой

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Бизнесмен и волонтер Тимофей Нагорный никогда не отличался пророссийскими взглядами, а его связь с ФСБ - это бред.

Такое мнение в комментарии OBOZREVATEL высказал друг обвиняемого бизнесмена Данил Миро. Само задержание Нагорного он связывает с его финансовым достатком.

"Мне все это выглядит странным... Я считаю, что политическая сила во главе с Нагорным, если теоретически рассматривать такой вариант, кто бы ее ни финансировал, - не имела бы результата, который бы как-то влиял на выборы в Украине. Поэтому мне кажется, что с него просто хотят получить денег. И его связь с ФСБ, для меня это - бред", - считает Миро.

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По его словам, они редко общались о политике, но от Нагорного ни слова не слышал о России и его приверженности к пророссийским взглядам, а тем более о планах создать свою партию.

"Если бы он планировал партию, то, думаю, первому сказал бы мне", - говорит друг Нагорного.

Миро также откидывает вероятность бизнес-конфликтов Нагорного, из-за которых ему могли бы мстить, охарактеризовав друга, как "положительного мишку и приятного, доброго парня".

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"Скорее всего, какая-то ситуация у СБУ есть, которую можно по-разному интерпретировать", - считает он.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, подозреваемый в госизмене бизнесмен и экс-супруг гимнастки Лилии Подкопаевой Тимофей Нагорный рассказал подробности его задержания и резонансного дела.

Читайте все новости по теме "Эксклюзив" на OBOZREVATEL.

Тема
Эксклюзив
Место
Украина
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Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
видео есть -он агент кремля а друг ИДИОТ!
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