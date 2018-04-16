"Положить конец конфликту": Волкер призвал Евросоюз усилить санкции против России

Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер призвал европейских союзников сохранять и усиливать санкции в отношении России.

В интервью итальянскому изданию La Stampa он напомнил, что Россия не выполнила обязательства по выполнению минских соглашений и восстановлению суверенитета и территориальной целостности Украины.

"Снять санкции в такой ситуации означало бы подать абсолютно ошибочный сигнал. Мы должны гарантировать, что санкции останутся в силе и желательно будут усилены из-за российских действий", – заявил политик.

"Прежде всего, необходимо сохранять санкции, и думать об их усилении, если Россия по-прежнему будет идти по нынешнему пути. Мы ужесточили их, приняв меры против людей, очень близких президенту Путину, и было бы очень полезно увидеть, что к нам присоединился и ЕС", – подчеркнул он.

По мнению Волкера, Евросоюз также должен подтвердить свою готовность участвовать в вопросе размещения миротворцев ООН на Донбассе.

"Я думаю, что есть у многих европейских стран есть готовность принять участие и поддержать эту идею, сохранив ее на столе, чтобы Россия знала, что существует жизнеспособный способ положить конец этому конфликту, если они этого захотят", – сказал он.

Также спецпредставитель США заявил, что Италия не сможет снять санкции против РФ России "без серьезных последствий", напомнив, что ограничения в отношении Москвы являются "не итальянскими, а европейскими мерами".

Как сообщал "Обозреватель", ранее США предупредили Россию о подготовке новых санкций из-за поддержки режима президента Сирии Башара Асада.