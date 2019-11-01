"Положили тело на рельсы?" На Черниговщине загадочно погиб школьник

На Черниговщине при странных обстоятельствах погиб 14-летний Денис Чаленко. Его нашли мертвым на железнодорожных путях.

Официальная версия правоохранителей — несчастный случай. Однако родители юноши уверены, что их сына жестоко убили, положив тело на рельсы, чтобы скрыть следы преступления. Об этом говорится в сюжете ТСН (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что свое последнее фото Денис сделал за несколько часов до исчезновения в день трагедии — он фотографировался для школьного альбома.

На Черниговщине загадочно погиб школьник

По словам мамы школьника, Светланы Чаленко, идя на фотосессию, сын обещал вернуться через полчаса, однако его не было ни через час, ни позже. Телефон юноши тоже не отвечал.

"Вышел из дома и сказал: "Мама, я тебя люблю! Это были его последние слова... Я потом все улицы обежала", — признается она.

Через некоторое время, добавляет женщина, "свернутое калачиком" тело ее сына обнаружили на железнодорожных путях, где только что проехал поезд.

Первыми в том, что юноша погиб не под колесами, засомневались врачи — травмы показались им не характерными.

"Сказали дежурные скорой помощи: он уже давно, его сюда перенесли, его поезд сбил", — рассказывает папа погибшего Виктор Чаленко.

На Черниговщине при странных обстоятельствах погиб 14-летний Денис Чаленко Скриншот с видео

Обеспокоенные словам медиков, на следующий день родители пошли на повторный осмотр и обнаружили многочисленные пятна крови за несколько сотен метров от места трагедии. По этим следам дошли до заброшенных путей, где, по их мнению, и случилось убийство. Туда же, отмечают они, "фактически за руку" привели и правоохранителей.

Однако в полиции утверждают, что об убийстве не может быть и речи.

Тело молодого человека обнаружили на железнодорожном пути Скриншот с видео

"Это поезд — рассматривается такая версия. Данных, которые бы указывали на насильственную смерть, пока у нас нет", — заявил руководитель Прилуцкого отдела полиции Александр Яцык.

Родители не верят, к тому же, и железнодорожники отрицают свою причастность к трагедии.

"Ребенок лежал на путях уже мертвый. Конечно, не сбивал! Вы вообще видели этого ребенка? Он избит был, какие гематомы у него под глазами", — отметил помощник машиниста поезда Сергей Клименко, добавив, якобы правоохранители настаивали, чтобы он дал другие показания.

Место трагедии Скриншот с видео

В то же время родителям погибшего на телефон начали приходить голосовые сообщения от анонимных свидетелей. В них говорится, мол, Денис вступился за девушку, за что его и избили: "Четыре человека били и один зарезал. Они оттащили его тело на железнодорожный вокзал".

Кроме этого, дядя мальчика заметил, что у племянника действительно была девушка, которая ему нравилась. Отец же вспомнил, как накануне смерти сын рассказал об угрозах. Сохранилась и переписка, где какой-то парень писал Денису: "Я тебя убью, зарежу, закопаю"...

Родные и друзья юноши начали собственное расследование. По их данным, до исчезновения Дениса причастны четверо ребят — двое местных и двое киевлян.

"Слухи такие ходят, что к этому преступлению причастны дети чиновников, работающих в судебной системе в Киеве", — отметил адвокат Владимир Билык.

Теперь родители загадочно погибшего Дениса Чаленко добиваются повторной экспертизы и привлечения к расследованию дела столичной полиции.

Как писал OBOZREVATEL, 15 октября в Киеве поезд насмерть сбил мужчину, который шел по туннелю неподалеку от станции "Рубежовская". По предварительной информации, погибший был в нетрезвом состоянии. Он скончался до прибытия скорой помощи.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram