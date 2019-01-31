''Положили на картонку!'' Всплыли жуткие подробности об убитой ''девушке из чемодана''

Появились новые подробности гибели 19-летней Дарьи Белоус, тело которой нашли в чемодане в Днепре.
Жуткие детали в эфире телеканала "Украиан" рассказала Валентина Себина, которая живет около дома, где нашли тело (чтобы посмотреть видео, доскрольте видео до конца).
"Мусорный бак стоит обычно к зданию детского садика. А в этот день бак стоял строго под нашим балконом. Мы с мужем увидели, что наш подъезд был оцеплен красно-белой ленточкой. Было около 8 полицейских авто. Чемодан лежал в мусорнике не прямо, а немного под углом. И мусора было немного и сверху он не был ничем засыпан. Наши соседи, девочка с тетей выходили на улицу, когда к ним подошел мужчина. Он был напуган, руки трясутся. Он сказал, вызовите скорую помощь и полицию, у вас тут около подъезда труп. Я хотел открыть чемодан, а там труп", – рассказала пенсионерка.
Женщина отметила, что по приезду полиция сразу же опросила всех жителей.
"Там был кинолог с собакой. Собаке дали что-то понюхать из бака, и пес повел в сторону детсада. Потом чемодан фотографировали, мусорный бак фотографировали. Потом аккуратно достали чемодан. Чемодан был очень большой. У нас напротив рынок , но никто там такими чемоданами не торговал. Это было страшно", – вспоминала Себина.
Женщина добавила, что полицейские, когда вытаскивали из бака чемодан, то подстелили под него картонку. Потом полицейские аккуратно извлекли тело погибшей и положили на картонку посреди улицы.
Себина также рассказала, когда ей показывали фото убитой, на шее у нее были какие-то синие пятна.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В Днепре, 4 января, в мусорном баке был обнаружен чемодан с трупом девушки.
Девушку, которую мертвой нашли в чемодане в Днепре, опознали.
Также к убийству девушки может быть причастен ее бывший парень.
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