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Полный обмен: россияне попросили Путина отпустить украинских пленных

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Россияне создали петицию с просьбой к президенту Владимиру Путину, правительству и МИД страны организовать процесс обмена пленными с Украиной в формате "всех на всех".

Авторы петиции, среди которых много журналистов-пропагандистов, заявили: "Мы считаем, что главное — начать процесс. Для многих наших сограждан счет идет уже не на месяцы — на часы".

Они упомянули о наемниках, которые поехали "добровольцами на Донбасс" воевать против Украины. Россияне считают, что их осудили "по абсурдным, надуманным обвинениям". Вспомнили россияне и о пропагандистах Кремля, в частности, журналисте и руководителе "РИА Новости Украина" Кирилле Вышинском.

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По их утверждению, осужденные в Украине россияне могут умереть, поэтому их нужно "срочно вернуть домой, к своим семьям и близким".

"Надо выручать немедленно, иначе менять придется гробы. Верните россиян домой!" — призывают они, выражая уверенность, что "русские своих не бросают".

Как сообщал OBOZREVATEL, перед Рождеством Украина предложила России провести масштабный обмен пленными, однако ответной реакции не поступило.

При этом 19 декабря российская сторона в ТКГ в Минске в очередной раз отказалась обсуждать обмен украинских пленныхи политзаключенных на граждан РФ, а представитель страны Борис Грызлов даже не явился на заседание.

Читайте все новости по теме "Обмен пленными" на OBOZREVATEL.

Тема
Обмен пленными
Место
Россия
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Kirlackaj Viola
Kirlackaj Viola
В заголовке пишут "отпустить", а в самой статье речь об "обменять". Но я думаю, что до выборов ничего не решат. А вот после, там уже по результатам будет.
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