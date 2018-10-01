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''Полный абзац'': в ''ДНР'' возникла истерия перед ''выборами''

2.2тЧитать материал на украинском

В "ДНР" скандально стартовала "предвыборная кампания", там 11 ноября состоится голосование за нового "главу республики".

Глава пророссийской организации "Славянская гвардия", пропагандист Владимир Рогов напомнил о недавнем взрыве на съезде так называемой компартии "ДНР", а также о пропаже жены потенциального главаря "республики", пишет "МК".

"Происходящее сейчас в Донецке можно охарактеризовать словами "полный абзац", потому что мы видим какую-то истерию, серию взаимных обвинений и необъяснимых происшествий. В течение одного дня происходит по сути срыв съезда одной из крупнейших организаций ДНР "Свободный Донбасс", на котором должны были выдвигаться кандидаты в Народный совет. И по сути, это выдвижение блокируется", - отметил он.

Также Рогов назвал "дестабилизирующим фактором" взрыв во время "предвыборного собрания" по выдвижению в кресло главы одного из кандидатов Хакимзянова.

"Причем сначала об этом идут сообщения, а потом на сайте информационного агентства ДАН появляется информация, что они не будут писать о взрыве, так как он был подстроен в целях рекламы. Хотя с точки зрения информационной политики, даже если это так, то надо хотя бы писать, как и зачем он был подстроен, а не просто блокировать сообщения. Это говорит, мягко говоря, о неуправляемости процессом", - добавил он.

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Рогов подчеркнул, что в течение 4-х лет "политическое поле" в республике зачищалось.

По сути, действовал "отрицательный отбор": оставались те, кто готов взять под козырек и выполнять даже сомнительные указания определенного круга влияния. К чему это приводит — мы видим. Выборы проходят в очень тревожной ситуации", - заключил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее "народные советы Л/ДНР" приняли решения о проведении выборов "глав" и "депутатов парламентов" 11 ноября 2018 года.

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Тема
Российско-украинский конфликт
Место
Украина
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Моня
Моня
"Ну коли ви, рашисти, москалi та сепари почнете вже нас лякатися, га?", - А. Парубiй ))
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