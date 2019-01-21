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Полномасштабная война с Россией: названы угрозы для Украины 

1.5тЧитать материал на украинском

Полномасштабная война Российской Федерации против Украины возможна, хотя и не очень вероятна.

Такое мнение высказал "Апострофу" бывший заместитель генерального секретаря НАТО и экс-посол США в России Александр Вершбоу, комментируя конфликт между странами.

"Думаю, прямое столкновение возможно. Хотя, может, это и не очень вероятно, ведь россияне могут достичь многих своих целей более запутанными формами агрессии: кибератаками, дезинформацией, разжиганием сепаратизма, коррупцией и другими средствами создания нестабильности в Украине. Однако надо быть готовым и к новой прямой военной атаке — или опять в Азовском море, или чтобы захватить территории вдоль побережья Азовского моря", — отметил он.

Вершбоу заявил, что поддерживает усилия США и других стран с целью помочь Украине, включая предоставление военной помощи, чтобы попытаться сдержать прямую российскую агрессию, а также, чтобы помочь Украине защититься от кибернетических и гибридных угроз.

Полномасштабная война с Россией: названы угрозы для Украины 

Телеканал 24

"Мы видим, что Россия продолжает наращивать военный потенциал, слышим очень демонстративные заявления о новых сложных системах вооружений, более активную риторику о готовности рассмотреть возможность ограниченного использования ядерного оружия, знаем об увеличении ядерного потенциала в Крыму и Калининграде", — уточнил эксперт.

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Все это, по его мнению, указывает на дальнейшие опасности в отношениях с Россией и не оставит НАТО и Соединенным Штатам другого выбора, кроме как продолжать модернизацию собственных систем обороны, чтобы удостовериться, что силы и средства сдерживания российской агрессии остаются надежными.

"Россия будет продолжать искать возможности использовать свое влияние на Ближнем Востоке и в Северной Африке. И меня беспокоит, что отсутствие единства между Соединенными Штатами и Европой, их внутренние вызовы дадут России много возможностей использовать это в долгосрочном противостоянии с Западом. То есть Россия, которая пытается расширить свое влияние, может иметь больше возможностей использовать эти разногласия", — заключил Вершбоу.

Как сообщал OBOZREVATEL, по мнению журналиста Павла Казарина, Россия продолжит свою линию поведения с Украиной, потому что она не способна пойти на компромисс.

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Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Тема
Российско-украинский конфликт
Место
Украина
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Крым Андрей
Крым Андрей
А сейчас какая?
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Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
Росийская армия полностью обосралась на Донбассе-военные эксперты! Россия проиграла войну в Украине и кремлевского лилипута и его кремлевского ОПГ нету даже шанса на победу! Нету сцыкливее в мире армиии чем росийская -эксперты!
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Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
Украина готова к войне с росийскими выплядками окупантами!
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