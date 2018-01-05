"Полная труба": Захарченко взбесил жителей "ДНР" новыми ценами

В террористической "ДНР" ввели новые таможенные правила, в связи с чем цены на продукты опять вырастут.
Об этом сообщается в группе "ВКонтакте" "Инцидент Донецк".
Новые правила вступают в силу с 6 января 2018 года. Подорожают такие продукты:
— 10-15% — мясо курицы (в зависимости от степени переработки);
— 15% — яйца куриные;
— 30% — шоколад и прочие продукты, содержащие какао;
— 30% — сладкое сухое печенье и вафли.
Жители оккупированной территории встретили эту новость яростью и возмущением.
"Полная труба и капец при наших зарплатах и пенсиях. Будем хавать одну муку",
"Ну прям обрадовали. Все веселее становится жить", - пишут они.
Как сообщал "Обозреватель", ранее в сети всплыла информация о взрослом сыне террориста Гиви.
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