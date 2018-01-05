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"Полная труба": Захарченко взбесил жителей "ДНР" новыми ценами

8.3тЧитать новость на украинском

В террористической "ДНР" ввели новые таможенные правила, в связи с чем цены на продукты опять вырастут.

Об этом сообщается в группе "ВКонтакте" "Инцидент Донецк".

Новые правила вступают в силу с 6 января 2018 года. Подорожают такие продукты:

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— 10-15% — мясо курицы (в зависимости от степени переработки);

— 15% — яйца куриные;

— 30% — шоколад и прочие продукты, содержащие какао;

— 30% — сладкое сухое печенье и вафли.

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Жители оккупированной территории встретили эту новость яростью и возмущением.

"Полная труба и капец при наших зарплатах и пенсиях. Будем хавать одну муку",

"Ну прям обрадовали. Все веселее становится жить", - пишут они.

Как сообщал "Обозреватель", ранее в сети всплыла информация о взрослом сыне террориста Гиви.

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Темы
Новости Донецка и Донецкой областиАТО на ДонбассеРоссийско-украинский конфликтЦены на продукты
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