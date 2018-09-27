''Полная деградация и разруха'': нардеп ужаснул масштабами катастрофы в Макеевке

Катастрофа с питьевой водой в оккупированной Макеевке произошла из-за огромных масштабов разрухи в городе.

Об этом в блоге на OBOZREVATEL заявил председатель Независимого профсоюза горняков Украины и Конфедерации свободных профсоюзов Украины, бывший народный депутат Михаил Волынец. Он подчеркнул, что это - "шахтный, угольный край, и значительная часть города подработана горными выработками в предыдущие годы".

"Идет проседания к поверхности горного массива. Например, если выбрали три пласта мощностью по одному метру, то на полтора метра идет проседание горного массива до самой поверхности. И очень часто, когда происходит такое проседание, нарушаются трубопроводы: водопроводы, канализация", - рассказал Волынец.

В таком случае, отметил он, когда идет нарушение водопроводов и канализации, "происходит их соединение в подземных условиях - и потребители получают загрязненную воду".

"Там просто ничего не ремонтируется. Это еще одна из причин сложившейся ситуации. Идет развал всего. Если закрыли шахты, то нет у людей ни работы, ни налоги не платятся, ни бюджета нет", - сказал он.

"Сейчас знакомая оттуда вернулась, она живет между Донецком и Макеевкой. Говорит: мрак, жизни никакой нет. Старики там доживают, меняются в своем воображении и поведении… Там пошла полная деградация", - добавил Волынец.

Напомним, в Макеевке произошло массовое отравление питьевой водой. По последним данным, госпитализированы 43 человека, среди которых есть дети.

Как писал OBOZREVATEL, заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Юрий Грымчак пояснил причины инцидента.