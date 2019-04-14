Полная боевая готовность: Наев заявил об угрозе перед вторым туром выборов

Командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Сергей Наев заявил об увеличении риска угроз актов агрессии или провокаций против Украины в канун проведения второго тура выборов президента, который назначен на 21 апреля.

Об этом он сказал в комментарии журналистам ТСН, отметив, что украинские военные усиливали меры предосторожности и перед голосованием 31 марта.

"Мы усиливали и бдительность, и усилили все виды разведки и перед первым туром выборов. Так же мы будем поступать и перед вторым туром. Мы осуществим приведение в высшую степень готовности сил и средств", – сказал Наев.

Сергей Наев Антикор

"ОСы всегда начеку!.. Верьте в воинов! Верьте в ВС Украины!" – прокомментировал в Facebook заявление командующего ОС офицер Вооруженных сил Анатолий Штефан (Штирлиц).

Как писал OBOZREVATEL, ранее Сергей Наев назвал три главных успеха ООС на Донбассе за год.

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