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Полная боевая готовность: Наев заявил об угрозе перед вторым туром выборов

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Командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Сергей Наев заявил об увеличении риска угроз актов агрессии или провокаций против Украины в канун проведения второго тура выборов президента, который назначен на 21 апреля.

Об этом он сказал в комментарии журналистам ТСН, отметив, что украинские военные усиливали меры предосторожности и перед голосованием 31 марта.

"Мы усиливали и бдительность, и усилили все виды разведки и перед первым туром выборов. Так же мы будем поступать и перед вторым туром. Мы осуществим приведение в высшую степень готовности сил и средств", – сказал Наев.

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Сергей Наев

Сергей Наев

Антикор

"ОСы всегда начеку!.. Верьте в воинов! Верьте в ВС Украины!" – прокомментировал в Facebook заявление командующего ОС офицер Вооруженных сил Анатолий Штефан (Штирлиц).

Как писал OBOZREVATEL, ранее Сергей Наев назвал три главных успеха ООС на Донбассе за год.

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Тема
Российско-украинский конфликт
Персоны
Сергей НаевАнатолий Штефан
Место
Украина
Теги
ООСВыборы 2019выборы в УкраинеВыборы Президента
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Поросёнков Петя
Поросёнков Петя
"Мы усиливали и бдительность, и усилили все виды разведки" Спутниковую тоже?
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Пигин Макс
Пигин Макс
Даже не надейтесь! Мы на вас не нападём. У нас по расписанию очередной захват проебалтов.
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Ибн Хабибулин
Ибн Хабибулин
Тільки, ПАРАША СВИНАРЧУКІВ,врятує неньку!
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