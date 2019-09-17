Полмиллиона за ошибки: на Львовщине разгорелся скандал из-за английских указателей

В Львовской области согласовали установку более 50 туристических указателей с надписями на английском языке, в которых допущены ошибки в переводе.

Об этом говорится в публикациях местных изданий Zaxid.net и "Наші гроші. Львів". Известно, что в рамках тендера стоимостью около 580 тысяч гривен департамент культуры ЛОГА заказал целую серию из 51 указателя, в которых содержатся многочисленные ошибки.

Так, на одном из них на въезде в город Сколе украинское словосочетание "повітовий провідник" (уездный старейшина) перевели как "air condition" (состояние воздуха).

Иллюстрация IGotoWorld.com

На других указателях "криївка підпільної типографії УПА" перевели как "kryiviva satellite UPA typography", "перших боїв українського січового стрілецтва" – как "the first boy of Ukrainian sich looking for the luck", а "братів" – как "brathers".

Zaxid.net

Zaxid.net

Zaxid.net

Наші гроші. Львів

Директор департамента ЛОГА Мирослава Туркало, комментируя указатель в Сколе, заявила, что за перевод отвечал подрядчик ООО "Дорожные знаки", а значит именно эта фирма за свой счет должна устранить ошибки.

Туркало призналась, что не владеет английским "на достаточном уровне", а ее коллеги из тендерного комитета могли не обратить внимание на перевод текста на указателях.

"Наше тендерное задание было поставлено так, чтобы эти знаки были двуязычные: на украинском и английском языке. Очевидно, члены комитета пересмотрели украиноязычный текст, увидели, что все задачи были выполнены. И, подозреваю, что все-таки сработал человеческий фактор, и они не обратили внимания на перевод, не ставили себе целью проверить его", – заявила Туркало.

На вопрос, почему подрядчику не предоставили готовый вариант надписей на обоих языках, Туркало ответила, что перевод не входит в обязанности работников департамента культуры, как и знание английского языка.

"У нас не бюро переводов. Мы в тендере поставили то, что мы хотим получить. У нас департамент культуры, а не международных отношений, где все обязаны знать английский язык", – сказала она.

Скриншот

Как писал OBOZREVATEL, недавно на Ивано-Франковщине разгорелся еще один языковый скандал. В 26 школ Богородчанского района для НУШ закупили русские азбуки.

Кроме этого, первоклассникам купили вееры, игру "Монополия" и кучу китайских игрушек по завышенным ценам.

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