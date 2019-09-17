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17 сентября • обновлено в 18:59
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Полмиллиона за ошибки: на Львовщине разгорелся скандал из-за английских указателей

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В Львовской области согласовали установку более 50 туристических указателей с надписями на английском языке, в которых допущены ошибки в переводе.

Об этом говорится в публикациях местных изданий Zaxid.net и "Наші гроші. Львів". Известно, что в рамках тендера стоимостью около 580 тысяч гривен департамент культуры ЛОГА заказал целую серию из 51 указателя, в которых содержатся многочисленные ошибки.

Так, на одном из них на въезде в город Сколе украинское словосочетание "повітовий провідник" (уездный старейшина) перевели как "air condition" (состояние воздуха).

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На других указателях "криївка підпільної типографії УПА" перевели как "kryiviva satellite UPA typography", "перших боїв українського січового стрілецтва" – как "the first boy of Ukrainian sich looking for the luck", а "братів" – как "brathers".

Полмиллиона за ошибки: на Львовщине разгорелся скандал из-за английских указателей

Zaxid.net

Полмиллиона за ошибки: на Львовщине разгорелся скандал из-за английских указателей

Zaxid.net

Полмиллиона за ошибки: на Львовщине разгорелся скандал из-за английских указателей

Zaxid.net

Полмиллиона за ошибки: на Львовщине разгорелся скандал из-за английских указателей

Наші гроші. Львів

Директор департамента ЛОГА Мирослава Туркало, комментируя указатель в Сколе, заявила, что за перевод отвечал подрядчик ООО "Дорожные знаки", а значит именно эта фирма за свой счет должна устранить ошибки.

Туркало призналась, что не владеет английским "на достаточном уровне", а ее коллеги из тендерного комитета могли не обратить внимание на перевод текста на указателях.

"Наше тендерное задание было поставлено так, чтобы эти знаки были двуязычные: на украинском и английском языке. Очевидно, члены комитета пересмотрели украиноязычный текст, увидели, что все задачи были выполнены. И, подозреваю, что все-таки сработал человеческий фактор, и они не обратили внимания на перевод, не ставили себе целью проверить его", – заявила Туркало.

На вопрос, почему подрядчику не предоставили готовый вариант надписей на обоих языках, Туркало ответила, что перевод не входит в обязанности работников департамента культуры, как и знание английского языка.

"У нас не бюро переводов. Мы в тендере поставили то, что мы хотим получить. У нас департамент культуры, а не международных отношений, где все обязаны знать английский язык", – сказала она.

Полмиллиона за ошибки: на Львовщине разгорелся скандал из-за английских указателей

Скриншот

Как писал OBOZREVATEL, недавно на Ивано-Франковщине разгорелся еще один языковый скандал. В 26 школ Богородчанского района для НУШ закупили русские азбуки.

Кроме этого, первоклассникам купили вееры, игру "Монополия" и кучу китайских игрушек по завышенным ценам.

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Украина Львов
Теги
скандалы туризм фотографии
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