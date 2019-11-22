"Слил" гостайну спецслужбам РФ: предавшего Украину полковника СБУ объявили в розыск

Государственное бюро расследований объявило в розыск подполковника Службы безопасности Украины по подозрению в государственной измене и передаче секретной информации спецслужбам России.
Об этом сообщила пресс-служба ГБР. По данным источника УП, речь идет о Василии Прозорове, который сбежал из Украины.
Военному, как уточнили в бюро, также сообщено о подозрении в дезертирстве, незаконном приобретении специальных технических средств получения информации и хранении боеприпасов без предусмотренного законом разрешения.
Досудебное следствие установило, что бывший сотрудник СБУ по заданию и в координации с российскими спецслужбами собирал и передавал сведения с ограниченным доступом, в том числе, составляющие гостайну.
Во избежание ответственности, он бежал в декабре 2017 года в Беларусь до сих пор не вернулся в Украину.
Отмечается, что в случае появления подполковника на территории Украины его доставят в суд для избрания меры пресечения.
В ГБР добавили, что данное уголовное производство было начато 5 января 2018 года следователями Главного следственного управления СБУ. 1 февраля 2019 года дело передали для осуществления дальнейшего расследования в ГБР в Киеве.
Василий Прозоров на пресс-конференции в Москве
Цензор.НЕТ
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее:
Бывший сотрудник СБУ Василий Прозоров на пресс-конференции в Москве рассказал, что после Майдана работал на страну-агрессора.
Также Прозоров заявил о существовании подпольных тюрем на Донбассе, где якобы совершали убийства украинские военные.
Он сказал, что СБУ стоит за убийством одиозных террористов "Гиви" и "Моторолы".
В СБУ подтвердили, что Прозоров действительно служил в их рядах, однако был уволен оттуда за пьянство на рабочем месте.
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