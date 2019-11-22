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22 ноября • обновлено в 21:29
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"Слил" гостайну спецслужбам РФ: предавшего Украину полковника СБУ объявили в розыск

1.9т
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Государственное бюро расследований объявило в розыск подполковника Службы безопасности Украины по подозрению в государственной измене и передаче секретной информации спецслужбам России.

Об этом сообщила пресс-служба ГБР. По данным источника УП, речь идет о Василии Прозорове, который сбежал из Украины.

Военному, как уточнили в бюро, также сообщено о подозрении в дезертирстве, незаконном приобретении специальных технических средств получения информации и хранении боеприпасов без предусмотренного законом разрешения.

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Досудебное следствие установило, что бывший сотрудник СБУ по заданию и в координации с российскими спецслужбами собирал и передавал сведения с ограниченным доступом, в том числе, составляющие гостайну.

Во избежание ответственности, он бежал в декабре 2017 года в Беларусь до сих пор не вернулся в Украину.

Отмечается, что в случае появления подполковника на территории Украины его доставят в суд для избрания меры пресечения.

В ГБР добавили, что данное уголовное производство было начато 5 января 2018 года следователями Главного следственного управления СБУ. 1 февраля 2019 года дело передали для осуществления дальнейшего расследования в ГБР в Киеве.

Василий Прозоров на пресс-конференции в Москве

Василий Прозоров на пресс-конференции в Москве

Цензор.НЕТ

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Автор
Богдана Васильченко
Тема
Российско-украинский конфликт
Место
Украина
Теги
Служба безопасности Украины Государственное Бюро Расследований
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Сиромашенко Александр
Сиромашенко Александр
Уволенный за пьянку подозревается в дезертирстве. Это как? Стой там, иди сюда?
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Franta Bonanta
Franta Bonanta
Он герой
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Федоров Федор
Федоров Федор
Та ладно. Какие секреты? Обоз в том числе писал, что этого маргинала давно уволили за пьянку и он знать ничего не мог.
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