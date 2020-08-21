Полковника разведки поймали на вывозе боеприпасов из зоны ООС. Фото

Следователи теруправления Государственного бюро расследований в Краматорске разоблачили чиновника Службы внешней разведки и бывшего пограничника в вывозе боеприпасов из района проведения ООС.

Как сообщается на официальном сайте ГБР, полковник СВР по указанию экс-военнослужащего Государственной пограничной службы незаконно вывозил боеприпасы из района ООС.

Как установило следствие, боеприпасы были украдены бывшим пограничником при прохождении им службы в 2015-2017 годах, и хранились в арендованном им гараже в Северодонецке. В попытке вывоза этих боеприпасов и были уличены "перевозчики" оружия.

Во время обыска в служебном автомобиле чиновника СВР было изъято почти 6000 патронов калибра 5.45, больше 4000 патронов калибром 7.62, 4 гранаты РПГ-26, 1 ручную противотанковую гранату РПГ-22, 5 унифицированных запалов ручных гранат, 5 гранат РГД-5 и гранату Ф-1.

Обоим фигурантам сообщено о подозрении в незаконном обращении с боеприпасами (ч.1 ст.263 УК Украины). Сейчас решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения в виде содержания под стражей.

В случае доказательства вины подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.

Продолжаются розыскные действия по установлению возможных покупателей боеприпасов и других лиц, причастных к незаконной схеме.

Боеприпасы были украдены бывшим пограничником при прохождении им службы. dbr.gov.ua

Украденные боеприпасы хранились в арендованном гараже в Северодонецке. dbr.gov.ua

Было изъято ручную противотанковую гранату РПГ-22. dbr.gov.ua

Было изъято почти 6000 патронов калибра 5.45 и более 4000 патронов калибра 7.62. dbr.gov.ua

Было изъято 4 гранаты РПГ-26, 5 гранат РГД-5 и гранату Ф-1. dbr.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, в Донецкой и Днепропетровской областях на территории бывших городского клуба и детского лагеря нашли огромные склады военной техники, оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.