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Полковника разведки поймали на вывозе боеприпасов из зоны ООС. Фото

Мирослав Семенюк
Мирослав Семенюк
Расследования
1,6 т.
ГБР разоблачило вывоз боеприпасов из района проведения ООС

ГБР разоблачило вывоз боеприпасов из района проведения ООС.

Следователи теруправления Государственного бюро расследований в Краматорске разоблачили чиновника Службы внешней разведки и бывшего пограничника в вывозе боеприпасов из района проведения ООС.

Как сообщается на официальном сайте ГБР, полковник СВР по указанию экс-военнослужащего Государственной пограничной службы незаконно вывозил боеприпасы из района ООС.

Как установило следствие, боеприпасы были украдены бывшим пограничником при прохождении им службы в 2015-2017 годах, и хранились в арендованном им гараже в Северодонецке. В попытке вывоза этих боеприпасов и были уличены "перевозчики" оружия.

Во время обыска в служебном автомобиле чиновника СВР было изъято почти 6000 патронов калибра 5.45, больше 4000 патронов калибром 7.62, 4 гранаты РПГ-26, 1 ручную противотанковую гранату РПГ-22, 5 унифицированных запалов ручных гранат, 5 гранат РГД-5 и гранату Ф-1.

Обоим фигурантам сообщено о подозрении в незаконном обращении с боеприпасами (ч.1 ст.263 УК Украины). Сейчас решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения в виде содержания под стражей.

В случае доказательства вины подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.

Продолжаются розыскные действия по установлению возможных покупателей боеприпасов и других лиц, причастных к незаконной схеме.

Боеприпасы были украдены бывшим пограничником при прохождении им службы.

Боеприпасы были украдены бывшим пограничником при прохождении им службы. dbr.gov.ua

Украденные боеприпасы хранились в арендованном гараже в Северодонецке.

Украденные боеприпасы хранились в арендованном гараже в Северодонецке. dbr.gov.ua

Было изъято ручную противотанковую гранату РПГ-22.

Было изъято ручную противотанковую гранату РПГ-22. dbr.gov.ua

Было изъято почти 6000 патронов калибра 5.45 и более 4000 патронов калибра 7.62.

Было изъято почти 6000 патронов калибра 5.45 и более 4000 патронов калибра 7.62. dbr.gov.ua

Было изъято 4 гранаты РПГ-26, 5 гранат РГД-5 и гранату Ф-1.

Было изъято 4 гранаты РПГ-26, 5 гранат РГД-5 и гранату Ф-1. dbr.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, в Донецкой и Днепропетровской областях на территории бывших городского клуба и детского лагеря нашли огромные склады военной техники, оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.

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