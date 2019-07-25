"Полковника" не дождался: известный террорист "ДНР" внезапно оказался на "гражданке"

Одиозный террорист, "официальный представитель народной милиции "ЛНР" Андрей Марочко заявил, что он уже не имеет отношения к боевым действиям на оккупированном Россией Донбассе: теперь он "гражданский человек".

Об этом написал офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан (Штирлиц) на своей странице в Facebook. Он разместил скриншот сообщения пророссийской журналистки Юлии Витязевой в Twitter, в котором говорится о наемнике.

В комментариях под постом Марочко уточнил, что он "уже гражданский человек".

Андрей Марочко и Евгений Попов Скриншот/Анатолий Штефан

"Вот так новость. Спикер российско-оккупационных войск, он же спикер боярышника-ньюз и всея Луганды Андрей обМарочко больше не служит в оккупационных войсках! Бегает сейчас по комментариям и пишет, что он гражданский", – подписал скриншот Штефан.

Он добавил, что ему интересно, что именно наемник не поделил с другими оккупантами, и предположил, мол, возможно, ему "полковника" отказались дать. В комментариях пользователи начали шутить о Марочко.

"Идет на контракт в ВСУ (Вооруженные силы Украины. – Ред.), ВВК (Военно-врачебные комиссии – Ред.) сейчас проходит", "Может, уже готовится вернуться к программе амнистии и притвориться гражданским, чтобы не посадили, когда территории вернутся в состав Украины?" – написали в сети.

Пост Юлии Витязевой Скриншот/Анатолий Штефан

Комментарии Скриншот

Комментарии Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, в мае один из главарей террористов "ЛНР", представитель "народной милиции" Андрей Марочко выступил с бессмысленным заявлением по поводу Донбасса, чем вызвал гнев в сети.

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