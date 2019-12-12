"За что воевали?" Полковник ВСУ захотел "найти общий язык" с "Л/ДНР" и попал в громкий скандал

Военные Вооруженных сил Украины якобы готовы к реинтеграции с военными России и террористами "Л/ДНР", но ветераны не готовы к такому.

Об этом заявил начальник Управления гражданско-военного сотрудничества ВСУ полковник Алексей Ноздрачев на круглом столе на тему "Национальная устойчивость: новые подходы в решении старых проблем", передает "Цензор.НЕТ" (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

Отвечая на вопрос журналиста о том, существует ли площадка для решения вопросов коммуникации с оккупированными территориями и ветеранами, полковник заявил о готовности украинской армии к реинтеграции с российской армией.

Алексей Ноздрачев Бизнес.медиа

По его словам, в СНБО уже создана группа по национально-патриотическому воспитанию.

"Вопрос реинтеграции, это вопрос в первую очередь безопасности. Я вас хочу заверить, что военный и военный россиянин, которые против нас воевали и продолжают воевать, и даже те военные, которые есть в формированиях Донецкой и Луганской областей, если будет принято решение политическое и имплементировано, они реинтегрируются очень быстро.

Потому что все-таки кроме национальной идеи существуют военные традиции. И найти общий язык военным россиянам и военным украинцам, даже если они были врагами, лучше. Но не забывайте, что существуют праворадикальные движения, которые государством не контролируются", – сказал он.

Ноздрачев добавил, что государственной политики относительно реинтеграции именно этих ветеранов нет.

Он также сказал, что "мы сможем удачно реинтегрировать Донецкую и Луганскую области, если сильное украинское общество займется реинтеграцией остальной части общества".

"Одна часть общества менее интегрирована, другая больше. Вот на этом сколе идет радикализм. Поэтому нам надо с вами по этому направлению тоже работать", – сказал военный.

Ноздрачев отметил, что про украинский радикализм говорят на Западе, но не в Украине. Полковник привел в пример позицию США по полку Нацгвардии "Азов".

Отметим, слова Ноздрачева вызвали возмущение некоторых пользователей сети. В частности, бывший военнослужащий ВСУ Александр (Гром) Грамарчук на своей странице в Facebook отреагировал на заявления так:

"За что воевали и гибли тысячи наших воинов? За то, чтобы полковнику Ноздрачеву дать, наконец, возможность пообниматься с братушанями?"

Воин Национальной гвардии Украины, участник ООС Харитон Старский также раскритиковал Ноздрачева. Он высказался по этому поводу в соцсети.

"В присяге Украинскому Народу, которую дает каждый военный, нет ни слова о какой-то реинтеграции с врагами и агрессорами", – подчеркнул Старский.

В Facebook-сообществе "Рух Ветеранів України" Ноздрачева назвали "свадебным полковником". "Ему надо сначала повоевать в окопах, потерять в бою собратьев, которых убили русские и террористы, а потом попробовать еще раз переварить то, что он озвучил", – сказано в посте.

Ветераны также заявили, что военного нужно уволить, о чем они направят запросы в компетентные органы.

Вскоре в Facebook-аккаунте полковник отреагировал на негодование, подчеркнув, что "вырванные из контекста слова были "перекручены" и получили незаслуженное внимание".

"Выражая свои личные взгляды по указанным вопросам, я пытался донести основные посылы, а именно: Вооруженные силы, Национальная гвардия и добровольческие подразделения в 2014 году создали условия для переформирования страны и построения национальной идеи; информационная среда является районом операции РФ против Украины и только консолидация усилий гражданского общества и военных даст возможность эффективно противостоять этой агрессии, а национальная устойчивость в первую очередь зависит от сплоченности общества", – написал военный в посте.

Как писал OBOZREVATEL, недавно известного в Украине командира танкового батальона, "киборга", удостоенного звания Герой Украины, Евгения "Адама" Межевикина, решили уволить из Вооруженных сил. Военный заявил, что причина такого решения "надуманная".

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