Полковник командования Воздушных сил ВСУ Романов с женой погибли в ДТП

Полковник Воздушных Сил ВСУ Романов Николай Вадимович погиб в дорожно-транспортном происшествии.

Вместе с ним в аварии погибла его жена Татьяна Романова , сообщает пресс-служба командования Воздушных Сил ВСУ. Отмечается, что ДТП случилось в среду, 10 июня.

"Николай Вадимович проходил службу в командовании Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины. Всю свою жизнь посвятил службе в Вооруженных Силах, но, к сожалению, она трагически оборвалась на 55-м году", – говорится в сообщении.

О причинах и месте совершения ДТП не сообщалось.

Полковник ВСУ Романов Николай Facebook/Командование Воздушных Сил ВСУ

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