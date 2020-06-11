Полковник командования Воздушных сил ВСУ Романов с женой погибли в ДТП

Тимур Григоренко Расследования 11:35, 11.06.2020 Обновлено: 12:20, 11.06.2020

Полковник Воздушных Сил ВСУ Романов Николай Вадимович погиб в дорожно-транспортном происшествии.

Вместе с ним в аварии погибла его жена Татьяна Романова , сообщает пресс-служба командования Воздушных Сил ВСУ. Отмечается, что ДТП случилось в среду, 10 июня.

"Николай Вадимович проходил службу в командовании Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины. Всю свою жизнь посвятил службе в Вооруженных Силах, но, к сожалению, она трагически оборвалась на 55-м году", – говорится в сообщении.

О причинах и месте совершения ДТП не сообщалось.

Полковник ВСУ Романов Николай
Facebook/Командование Воздушных Сил ВСУ

Как сообщал OBOZREVATEL, на Киевщине полиция нашла тело пропавшего 24-летнего бойца Национальной гвардии Украины, который участвовал в ликвидации пожаров в Чернобыльской зоне отчуждения, жителя Кагарлыка – Богдана Хамаздира.

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