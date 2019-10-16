Посадили на 4 года из-за "Правого сектора": украинский узник Кремля объявил голодовку

Бывший охранник экс-лидера организации "Правый сектор" Дмитрия Яроша Александр Шумков,осужденный в России к 4 годам колонии общего режима, объявил голодовку.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова. Известно, что политзаключенный находится в колонии в Тверской области.

"По полученной информации, он объявил голодовку в связи с систематическим нарушением администрацией исправительного учреждения его прав и усилением на него психологического давления сотрудниками этого учреждения", – написала омбудсмен.

Александр Шумков Соцсети

Денисова добавила, что обратилась к уполномоченной по правам человека РФ Татьяне Москальковой с требованием безотлагательно предоставить ответ на обращение Шумкова и прекратить психологическое давление на него сотрудниками колонии.

"Крым.Реалии" отмечает, что родственники Шумкова накануне получили от него письмо, датированное 13 октября. В нем он написал, что 14 октября намерен объявить голодовку.

Напомним, Александра Шумкова обвинили по части 2 статьи 282.2 УК РФ (участие в деятельности экстремистской организации).

В фабуле дела уточняется, что Шумков состоял в "Правом секторе" с момента создания с ноября 2013 года по 23 августа 2017 года. Российское следствие считает, что украинец играл "значительную роль" в организации.

Деятельность "Правого сектора" в РФ назвали "направленной против интересов Российской Федерации и посягающей на ее территориальную целостность".

Как писал OBOZREVATEL:

Недавно близкие украинских узников Кремля из оккупированного Крыма – Владимира Дудки и Алексея Бессарабова – сообщили, что не знают, где они находятся.

Дудку и Бессарабова обвинили в подготовке диверсии и незаконном хранении взрывчатых веществ. ФСБ задержала их, а также Дмитрия Штыбликова в ноябре 2016 года.

Подконтрольный оккупантам суд в Севастополе (Крым) 4 апреля вынес приговор Дудке и Бессарабову. Они получили по 14 лет лишения свободы и штрафы.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.