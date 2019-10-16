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16 октября • обновлено в 19:19
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Посадили на 4 года из-за "Правого сектора": украинский узник Кремля объявил голодовку

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Бывший охранник экс-лидера организации "Правый сектор" Дмитрия Яроша Александр Шумков,осужденный в России к 4 годам колонии общего режима, объявил голодовку.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова. Известно, что политзаключенный находится в колонии в Тверской области.

"По полученной информации, он объявил голодовку в связи с систематическим нарушением администрацией исправительного учреждения его прав и усилением на него психологического давления сотрудниками этого учреждения", – написала омбудсмен.

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Александр Шумков

Александр Шумков

Соцсети

Денисова добавила, что обратилась к уполномоченной по правам человека РФ Татьяне Москальковой с требованием безотлагательно предоставить ответ на обращение Шумкова и прекратить психологическое давление на него сотрудниками колонии.

"Крым.Реалии" отмечает, что родственники Шумкова накануне получили от него письмо, датированное 13 октября. В нем он написал, что 14 октября намерен объявить голодовку.

Напомним, Александра Шумкова обвинили по части 2 статьи 282.2 УК РФ (участие в деятельности экстремистской организации).

В фабуле дела уточняется, что Шумков состоял в "Правом секторе" с момента создания с ноября 2013 года по 23 августа 2017 года. Российское следствие считает, что украинец играл "значительную роль" в организации.

Деятельность "Правого сектора" в РФ назвали "направленной против интересов Российской Федерации и посягающей на ее территориальную целостность".

Как писал OBOZREVATEL:

  • Недавно близкие украинских узников Кремля из оккупированного Крыма – Владимира Дудки и Алексея Бессарабова – сообщили, что не знают, где они находятся.

  • Дудку и Бессарабова обвинили в подготовке диверсии и незаконном хранении взрывчатых веществ. ФСБ задержала их, а также Дмитрия Штыбликова в ноябре 2016 года.

  • Подконтрольный оккупантам суд в Севастополе (Крым) 4 апреля вынес приговор Дудке и Бессарабову. Они получили по 14 лет лишения свободы и штрафы.

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Темы
Украинские политзаключенные в России Российско-украинский конфликт
Персона
Людмила Денисова
Место
Россия
Теги
политзаключенный голодовка Правый сектор Новости России
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Комментарии на сайте не модерированы
Григорьев Григорий
Григорьев Григорий
Очередной ждун-голодака через 4 года с мордой Порошенко вернётся и очком, будто бочку высрал ...
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Он Алекс
Он Алекс
Григорьев Григорий, еб..ть ты больноватое...
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Бухгалтер Борис
Бухгалтер Борис
Шо, опять? (С)
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