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Полиция знала с первых минут: всплыла скандальная информация о бойне в Керчи

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Студентки политехнического колледжа в Керчи сразу после взрыва обратились в местный райотдел, но перед ними закрыли двери, не поверив в произошедшее.

Об этом рассказал студент из Санкт-Петербурга Даниил Пятков в сообществе "Ищу тебя. Керчь", передает RoksolanaToday&Крым в Twitter.

"Керчь. Наша служба и опасна и трудна. Автор из Питера, учится в политехе. Суть поста, это правда, не меняет", – отмечает блогер.

В частности, в сообщении о теракте сказано, что девочки после взрыва бомбы перелезли через забор и побежали в третий райотдел.

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"Где рассказали, что в политехе слышали взрывы и стрельбу, а там им не поверили и закрыли двери прямо перед лицом. Так и живем", – рассказал автор.

В комментариях пользователи заявили, что правоохранители как раз поверили студенткам, потому двери перед носом и захлопнули.

"По-моему, очень даже поверили. Поэтому и дверь закрыли. И забаррикадировались еще, небось. Что они, дебилы, бежать туда, где стреляют?! вот если б пенсионер с плакатом - это да. Это мы сейчас как ух", – пояснили в сети.

"Это Россия", "А что вы хотели, вам оккупанты везде будут открывать двери и кланяться перед вами, вас будут иметь как собственных, привыкайте. Вы сами этого хотели и заслуживаете, чтобы с вами обращались, как со свинотряпками", - добавили комментаторы.

Полиция знала с первых минут: всплыла скандальная информация о бойне в Керчи
Полиция знала с первых минут: всплыла скандальная информация о бойне в Керчи

Как сообщал OBOZREVATEL, в результате бойни в Керчи 17 октября погиб 21 человек. По официальной версии оккупантов, виновником является Владислав Росляков, который принес в учебное заведение оружие и самодельные взрывчатые устройства.

Вокруг теракта уже неоднократно вспыхивали скандалы. Так, например, в России удалили видео стрельбы и взрыва, снятое камерами наблюдения. На записях было видно, как Росляков контактировал несколько раз с одним человеком.

Читайте все новости по теме "Взрыв в Керчи" на OBOZREVATEL.

Тема
Взрыв в Керчи
Место
Украина
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Kiev Mangust
Kiev Mangust
Главное люди слышали автоматные очереди, а пацан-то с ружьём
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