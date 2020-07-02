Полиция заявила о готовности передать дело Шеремета в суд и уточнила условие

Марина Лисничук Расследования 11:50, 2.07.2020 Обновлено: 12:14, 2.07.2020

Начало рассмотрения дела об убийстве журналиста Павла Шеремета в суде зависит от стороны защиты и самих подозреваемых.

Об этом сообщает управление коммуникации Национальной полиции Украины. Правоохранители напомнили, что с момента завершения досудебного расследования в уголовном производстве прошло больше месяца.

Отмечается, что следствие не будет ограничивать подозреваемых по делу и их адвокатов во времени на ознакомление с материалами.

"42 дня прошло с момента завершения досудебного расследования в производстве по факту убийства Павла Шеремета и открытия материалов подозреваемым и их защитникам. Начало рассмотрения этого резонансного дела теперь зависит исключительно от того, когда адвокаты подозреваемых закончат знакомиться с материалами", – подчеркнули в НПУ.

Как сообщал OBOZREVATEL, заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявил, что журналиста Павла Шеремета убили для возбуждения социально-политической ситуации в стране. По его словам, организаторов "вдохновило" дело Гонгадзе.

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