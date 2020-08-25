Полиция закрыла дело о гибели нардепа Тымчука

Национальная полиция Украины закрыла уголовное дело о гибели координатора группы "Информационное сопротивление", народного депутата фракции "Народный фронт" Дмитрия Тымчука.

Об этом говорится в ответе правоохранителей на запрос "Українських Новин". Дело расследовалось по ч.1 ст.115 (Умышленное убийство) УК Украины и не переквалифицировалось.

Его закрыли 12 декабря 2019 года в связи с установлением отсутствия события уголовного правонарушения. Решение о закрытии дела не отменялось ни судом, ни прокуратурой.

Фрагмент ответа на запрос в полицию о деле Тымчука опубликовали в Telegram-канале "UN - сливы и груши".

Запрос в полицию о деле Тымчука "UN - сливы и груши" в Telegram

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