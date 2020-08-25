Полиция закрыла дело о гибели нардепа Тымчука
Национальная полиция Украины закрыла уголовное дело о гибели координатора группы "Информационное сопротивление", народного депутата фракции "Народный фронт" Дмитрия Тымчука.
Об этом говорится в ответе правоохранителей на запрос "Українських Новин". Дело расследовалось по ч.1 ст.115 (Умышленное убийство) УК Украины и не переквалифицировалось.
Его закрыли 12 декабря 2019 года в связи с установлением отсутствия события уголовного правонарушения. Решение о закрытии дела не отменялось ни судом, ни прокуратурой.
Фрагмент ответа на запрос в полицию о деле Тымчука опубликовали в Telegram-канале "UN - сливы и груши".
Как сообщал OBOZREVATEL ранее:
в Киеве 19 июня 2019 года был найден мертвым координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат фракции "Народный фронт" Дмитрий Тымчук.
Правоохранители изначально рассматривали три версии гибели нардепа Тымчука: несчастный случай, неосторожность или криминал.
Позже источники сообщили, что следствие рассматривает самоубийство как основную версию гибели.
В комментарии OBOZREVATEL экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко заявил, что не верит в версию небрежного обращения с оружием.