Полиция закрыла дело о гибели нардепа Тымчука

Национальная полиция Украины закрыла уголовное дело о гибели координатора группы "Информационное сопротивление", народного депутата фракции "Народный фронт" Дмитрия Тымчука.

Об этом говорится в ответе правоохранителей на запрос "Українських Новин". Дело расследовалось по ч.1 ст.115 (Умышленное убийство) УК Украины и не переквалифицировалось.

Его закрыли 12 декабря 2019 года в связи с установлением отсутствия события уголовного правонарушения. Решение о закрытии дела не отменялось ни судом, ни прокуратурой.

Фрагмент ответа на запрос в полицию о деле Тымчука опубликовали в Telegram-канале "UN - сливы и груши".

Запрос в полицию о деле Тымчука "UN - сливы и груши" в Telegram

Как сообщал OBOZREVATEL ранее:

в Киеве 19 июня 2019 года был найден мертвым координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат фракции "Народный фронт" Дмитрий Тымчук.

Правоохранители изначально рассматривали три версии гибели нардепа Тымчука: несчастный случай, неосторожность или криминал.

Позже источники сообщили, что следствие рассматривает самоубийство как основную версию гибели.

В комментарии OBOZREVATEL экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко заявил, что не верит в версию небрежного обращения с оружием.

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