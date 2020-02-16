Полиция задержала "смотрящего" времен Януковича: видео и подробности

В сети появились кадры задержания Евгения Анисимова "Анисима" – запорожского бизнесмена, "смотрящего" за криминалитетом в регионе времен президентства беглого Виктора Януковича.

О задержании сообщил украинский бизнесмен Евгений Черняк на своей странице в Facebook.

"20 минут назад Анисима-Клоуна задержали в Киеве. Интересная деталь, сдал Анисима его ближайший соратник. От крупного вознаграждения отказался! Заявил мне лично, что уверен, что за такого подонка даже стыдно брать деньги", - написал Черняк в Facebook.

Также он опубликовал видео задержания Анисимова. До этого тот шесть лет скрывался от правоохранительных органов.

Евгений Анисимов: задержали "смотрящего" времен Януковича

В марте 2019 года стало известно, что обвинение против Анисимова направлено в суд. По данным стороны обвинения, во времена преступного режима Януковича "Анисим" облагал данью предпринимателей региона и выкачивал деньги из коммунальных предприятий области.

Ему выдвинули обвинения по семи статьям. Так, экс-"смотрящего" обвиняли в создании преступной организации, присвоении имущества, легализации преступных доходов, вымогательстве, незаконном обращении с оружием.

Криминальному авторитету грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Как сообщал OBOZREVATEL, это уже не первое задержание "Анисима". "Смотрящий" и его охранник Андрей Гречковский были задержаны в аэропорту "Борисполь" 21 октября 2013 года. Задержание происходило в рамках расследования уголовного производства по статье "вымогательство".

В январе 2014 года его выпустили под залог.

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