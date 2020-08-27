Полиция задержала подозреваемых в расстреле людей Кивы под Харьковом

Юрий Сергиенко Расследования 21:10, 27.08.2020

Правоохранители задержали группу людей, которые предположительно расстреляли автомус с членами организации "Патриоты – за жизнь" Ильи Кивы.

Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

Новость обновляется…

Комментировать
Расследования

Смотрите также

Богдан Ступка родился 79 лет назад: знаковые цитаты великого актера про Украину

Путин впервые отреагировал на протесты в Беларуси: готов отправить силовиков

Военные России зашли в Беларусь, для Украины возможна угроза с севера – разведка

Белорусу удалось записать издевательства над задержанными в автозаке. Видео 18+

Саакашвили заявил о возвращении в Грузию