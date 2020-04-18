Полиция задержала двух виновников пожаров на Киевщине: фото
Полиция Киевщины задержала двух мужчин, которые могут быть причастны к поджогу сухостоя на берегу реки Ирпень.
Об этом сообщила пресс-служба ГУ Нацполиции в Киевской области. Работники Киево-Святошинского отдела полиции оперативно установили этих лиц и доставили в отдел полиции, где с ними работают следователи.
Отмечается, что подозреваемые – 28 и 29-летние жители Ирпеня. Полицейские изъяли их транспортные средства – мотороллеры, на которых они передвигались.
Сейчас решается вопрос об объявлении подозрения. Мужчинам, в случае доказания вины, грозит штраф от 98 до 153 тысяч гривен или ограничение свободы на срок от двух до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что полиция Киевской области разыскивает двух граждан, которые намеренно подожгли сухую траву в пойме реки Ирпень.