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18 апреля • обновлено в 22:40
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Полиция задержала двух виновников пожаров на Киевщине: фото

2.7т
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Полиция Киевщины задержала двух мужчин, которые могут быть причастны к поджогу сухостоя на берегу реки Ирпень.

Об этом сообщила пресс-служба ГУ Нацполиции в Киевской области. Работники Киево-Святошинского отдела полиции оперативно установили этих лиц и доставили в отдел полиции, где с ними работают следователи.

Отмечается, что подозреваемые – 28 и 29-летние жители Ирпеня. Полицейские изъяли их транспортные средства – мотороллеры, на которых они передвигались.

Задержание виновных в пожаре на Киевщине

Задержание виновных в пожаре на Киевщине

Пресс-служба Нацполиции

Сейчас решается вопрос об объявлении подозрения. Мужчинам, в случае доказания вины, грозит штраф от 98 до 153 тысяч гривен или ограничение свободы на срок от двух до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

Задержание виновных в пожаре на Киевщине

Задержание виновных в пожаре на Киевщине

Пресс-служба Нацполиции

Задержание виновных в пожаре на Киевщине

Задержание виновных в пожаре на Киевщине

Пресс-служба Нацполиции

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что полиция Киевской области разыскивает двух граждан, которые намеренно подожгли сухую траву в пойме реки Ирпень.

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Автор
Марина Погорилко
Персона
Антон Геращенко
Место
Украина Киев
Теги
пожар Национальная полиция Украины
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Комментарии
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Evlanov Sergey
Evlanov Sergey
Не надо наказания. Отдайте тем, у кого дома сгорели.
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Сташинский Богдан
Сташинский Богдан
Задержание виновных в пожаре на Киевщине Пресс-служба Нацполиции,а вину доказали?..
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Kuksov Michael
Kuksov Michael
Я как прочитал- задержали двух мужчин - первая мысль : Путин и Шойгу?
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Гутко Володимир
Гутко Володимир
Kuksov Michael, )) И поджигали они траву с помощью установки «Змей Горыныч» )))
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