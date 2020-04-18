Полиция задержала двух виновников пожаров на Киевщине: фото

Полиция Киевщины задержала двух мужчин, которые могут быть причастны к поджогу сухостоя на берегу реки Ирпень.

Об этом сообщила пресс-служба ГУ Нацполиции в Киевской области. Работники Киево-Святошинского отдела полиции оперативно установили этих лиц и доставили в отдел полиции, где с ними работают следователи.

Отмечается, что подозреваемые – 28 и 29-летние жители Ирпеня. Полицейские изъяли их транспортные средства – мотороллеры, на которых они передвигались.

Задержание виновных в пожаре на Киевщине Пресс-служба Нацполиции

Сейчас решается вопрос об объявлении подозрения. Мужчинам, в случае доказания вины, грозит штраф от 98 до 153 тысяч гривен или ограничение свободы на срок от двух до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

Задержание виновных в пожаре на Киевщине Пресс-служба Нацполиции

Задержание виновных в пожаре на Киевщине Пресс-служба Нацполиции

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что полиция Киевской области разыскивает двух граждан, которые намеренно подожгли сухую траву в пойме реки Ирпень.

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