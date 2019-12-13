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13 декабря • обновлено в 22:11
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Полиция задержала депутата, выбивавшего "долги" на Херсонщине: видео

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Полиция задержала депутата Херсонского областного совета по подозрению в вымогательстве более 200 тысяч гривен долга.

Он с сообщниками организовал схему выбивания несуществующих "долгов" с работников частного предприятия. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции (чтобы увидеть видео, доскролььте до конца страницы).

"На Херсонщине работники полиции разоблачили преступную группу лиц, которая занималась выбиванием несуществующих долгов с граждан. Контролировал ее деятельность депутат областного совета. В основном жертвами были граждане, которые работали на частном предприятии, директором которого и был депутат областного совета", – говорят в ведомстве.

Полиция задержала депутата, вымогавшего "долги"

Полиция задержала депутата, вымогавшего "долги"

npu.gov.ua

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Правоохранители установили, что фигуранты уголовного производства требовали от одного из работников возвращения 200 тысяч гривен несуществующего долга. В счет части долга подозреваемые завладели автомобилями потерпевшего.

Полиция задержала депутата, выбивавшего "долги" на Херсонщине: видео

Кадр из видео

Во время передачи 100 тысяч гривен в качестве части долга правоохранители задержали депутата областного совета.

Полиция задержала депутата, выбивавшего "долги" на Херсонщине: видео

Кадр из видео

Полиция задержала депутата, выбивавшего "долги" на Херсонщине: видео

Кадр из видео

На территории Херсонской области, в частности, в домовладении задержанного, провели ряд санкционированных обысков, во время которых обнаружили вещи и документы, подтверждающие совершение преступления.

Полиция задержала депутата, выбивавшего "долги" на Херсонщине: видео

Кадр из видео

Решается вопрос о сообщении основному фигуранту о подозрении по ст. 189 (вымогательство) УК Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в мэрию Одессы нагрянули с обысками. Стали известны детали произошедшего.

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Место
Украина Харьков
Теги
полиция Национальная полиция Украины
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Pooh Vini
Pooh Vini
Нельзя назвать человека виновным в преступлении,кроме как по ариноаору суда. Или как то так. Ну задержали...а если они пришли (вымогательство...см. Вики,отдельная тема) за принадлежащими деньгами!? Трэш!
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