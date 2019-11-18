Свидетели-кумовья, свои адвокаты и подтасовка данных: как полиция выбивает деньги с украинцев

Полиция использует различные схемы для вымогательства денег с водителей. Чаще всего жертвами правоохранителей становятся водители, которые были пойманы за рулем выпившими или под наркотиками. Чтобы вернуть права, копы через своих юристов предлагают решить вопрос. Или решают все прямо на месте. Расценки могут быть от 2 до 20 тысяч гривен.

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Накрыли группу во главе с известной полицейской

Государственное бюро расследований Украины накрыло целую группу полицейских, которые наживались на пьяных водителях. Руководила ими якобы начальник управления превентивной деятельности ГУ Нацполиции Майя Бреславская. Об этом сообщил активист Юрий Ларченко.

Майя Бреславская в полиции работает с 2015 года Facebook Антона Геращенко

Также фамилия Бреславская М. упоминается в двух постановлениях суда в Реестре судебных решений, в которых идет речь о доступе следователей к вещам и документам по делу №62019100000000232. Тут прямо утверждается, что Бреславская с целью получения незаконного денежного вознаграждения для себя и других представителей Нацполиции через своих подчиненных вносила несанкционированные данные и корректировала данные на портале НП в системе данных о людях, привлеченных судами за совершение админнарушений по ст. 130 КУпАП.

В постановлении суда говорится о Бреславской. Обычно в Реестре судебных решений фамилии участников дела не указываются reyestr.court.gov.ua

reyestr.court.gov.ua

Судя по материалам дела из Реестра судебных решений, в схеме участвовали сразу восемь правоохранителей из разных районов Киевской области. Среди них специалисты отдела администрирования информационных систем, инспектора из Вышгородского, Богуславского, Мироновского, Броварского отделов полиции и т.д.

reyestr.court.gov.ua

Майя Бреславская, которую следствие считает якобы организатором группы, давала указание этим людям вносить изменения в информационный портал НП "Админпрактика".

"На портале "Админпрактика" есть данные о водителях, которые попались во ст. 130 Админкодекса, т.е. были за рулем с состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Если такого водителя осудили, он платит большой штраф, и его лишили прав на год, то эти данные есть в базе. И если он снова сядет за руль и его остановит полицейский, то он по базе сразу все это увидит. Но, возможно, Бреславская давала указания убирать данные о решении суда некоторых водителей. Т.е. патрульный решит, что человек выиграл суд, его не осудили. И он может ездить и дальше", – рассказывает Ларченко.

При обыске в кабинетах и дома у подозреваемых найдены водительские удостоверения ГБР

А также следователи нашли наличные деньги ГБР

По его данным, стоимость услуг этой группы якобы была 20 тысяч гривен. Причем на таких водителей выходил посредник, или адвокат, который предлагал таким вот образом решить вопрос.

12 ноября следователи ГБР провели обыск у всех фигурантов этого дела в рабочих кабинетах и дома. В результате, по сообщению ГБР, зафиксировано 97 фактов внесения недостоверной информации на информационный портал Нацполиции. Также во время обыска обнаружили 60 водительских удостоверений, 100 тыс. грн и 4 тыс. долларов наличкой.

По данным ГБР, подозреваемые также затягивали рассмотрение админпротоколов, составленных на водителей, и предавали их в суд уже по истечении срока привлечения к ответственности. А также возвращали права водителям-нарушителям.

Патрульная полиция

Одному из членов этой группы уже предъявлено подозрение, еще четырем готовятся вручить подозрения по ч. 3 ст.362 УК Украины. Виновным грозит срок от 3 до 6 лет с запретом занимать определенные должности до 3 лет.

Была поваром, стала командиром

Майя Бреславская достаточно известная полицейская. Она работает в полиции с 2015 года, пришла сюда с первой волной реформирования. Ранее возглавляла патрульную полицию в Бориспольском районе, она была первой женщиной-командиром. Затем была руководителем департамента превентивной деятельности Нацполиции, в последнее время исполняла обязанности заместителя начальника полиции Киевской области.

О себе в различных интервью Майя рассказывала, что родом она из Горловки, правда в последний раз была там в 2014 году. По образованию эколог, хотела также получить и диплом юриста. До полиции работала шеф-поваром в ресторане, занималась итальянской и тайской кухней. Увлекается боксом, мастер спорта по фехтованию.

Мая Бреславская была первой женщиной-командиром в Патрульной полиции Громадське

Как сообщили в Киевской прокуратуре, ГБР пока предъявила подозрение только одному члену группы. И по нашим данным, это не Майя Бреславская.

Схема №1: свидетели - кумовья и ошибки в протоколах

Схема, по которой работали полицейские в Киевской области, не единственная. Как рассказывает Юрий Ларченко, в области действуют еще пару схем, с помощью которых у водителей вымогают деньги. Причем патрульные берут мзду как с реально пьяных водителей, так и с трезвых.

"Например, есть батальон патрульной полиции, который работает в районе села Чайки. Мы выяснили, что эти ребята составляют протоколы на водителей, используя своих друзей и даже кумовьев. Те просто ставят подписи в нужных протоколах", – рассказывает Ларченко.

Патрульная полиция RIA.ua

Когда полицейские ловят реально пьяного водителя, то они специально составляют протокол с нарушением.

"Например, патрульные обязаны освидетельствовать водителя либо на месте, либо отвезти его в ближайшее лечебное учреждение и сделать это там. Но они стоят на трассе в Макаровском районе, а везут водителя в больницу в Бородянку. Это дальше на 20 км. Там нужный врач подтверждает, что водитель пьян, и составляют протокол, отправляют в Макаровский суд. Правда, через пару дней водителю приходит СМС от адвоката. Который предлагает решить вопрос за 8 тысяч гривен. Если человек соглашается, то в суде указывают на ошибку в протоколе и водителя отпускают", – поясняет Ларченко.

А в случае, если водитель не соглашается на услуги такого адвоката, то судья того же суда не принимает во внимание ошибку в протоколе и присуждает штраф и лишение прав.

ТСН

"Мы видели два разных решения одного судьи. В одном случае он принял доводы адвоката, в другом в точно такой ситуации доводы не принял. Причем, мы сначала думали, что информация о водителе поступает адвокату из суда. Но потом поняли, что именно из полиции", – говорит Ларченко.

Схема №2: у вас глаза подозрительные

Есть своя схема работы и с трезвыми водителями. Их также ловят и говорят, что у вас глаза подозрительные, может, вы под наркотиками. И также везут в больницу в Бородянку Киевской области.

"По закону в больнице у вас должны взять кровь и мочу на анализ и определить не просто, что наркотики у вас есть, а их количество и вид. Но специалист в Бородянке использует просто экспресс-тест "Снайпер" для проверки. Человек же не понимает разницу. А дело в том, что тест определяет лишь наличие запрещенных веществ в крови, а не их количество и вид. И вообще, запрещенные вещества могут быть остаточными, а значит в момент вождения вы не находились под их воздействием. Но человеку пишут в протоколе, что он был в состоянии наркотического опьянения", – говорит Юрий Ларченко.

Алкотестер Vgorode

Дело также оказывается в "нужном" суде, а через пару дней этот водитель также получает СМС от "нужного" адвоката, который предлагает решить вопрос.

Ловят ночью на трассе семейных и курьеров

Адвокат Андрей Вареник, говорит, что вымогательство копов по 130 статье стало процветать после того, как в стране ужесточили наказание за вождение в пьяном виде или под наркотиками. "С одной стороны мы вроде ужесточили наказание, а с другой – дали серьезный повод для злоупотреблений", - считает Вареник.

Адвокат рассказывает, что часто патрульные останавливают авто на трассах, вечером. Обращают внимание на то, что в салоне есть семья, дети. А еще лучше, если работа водителя связана с автомобилем – курьер, таксист, маршрутчик. Значит, такой человек будет более сговорчивым, ведь ему не хочется терять заработок из-за лишения прав на год или бросать машину и семью на несколько часов на трассе. Поэтому он согласится решить вопрос за пару тысяч гривен.

Деньги

"Обычно они останавливают по любому поводу – фара не горит, поворотник не включил. Начинают проверять багажник, а потом вдруг говорят – что-то ваш вид нам не нравится, давайте-ка мы вас проверим на наркотики. А для этого нужно проехать в лечебное учреждение. Естественно, кому хочется ночью оставлять автомобиль на трассе. Или оставлять детей на дороге", – поясняет Андрей Вареник.

Тогда человек отказывается, говорит, что никаких оснований подозревать его в употреблении наркотиков - нет. Патрульные соглашаются и предлагают написать отказ. Мол, в суде вам присудят мизерный штраф, вернут права и все будет хорошо.

"На самом деле судьи достаточно предвзято относятся к статье 130. Они не желают разбираться, даже если видят огромное количество нарушений составления протокола, процедуры. Не обращают внимания, что полиция предоставляет не полное видео со своих камер, а нарезку. Тут же еще окажутся и два свидетеля, которые заверят, что да, глаза у вас были мутные, зрачки расширены, а лицо красное. И в результате человек получает огромный штраф и лишается прав на год. Потом ему нужно брать адвоката и судиться", – говорит Вареник.

Деньги

В случае же, когда человек соглашается ехать на освидетельствование в больницу, то энтузиазм полицейских сразу гаснет. Они либо везут и там ничего не подтверждается. Либо вовсе отпускают, мол, и без вас дел много.

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