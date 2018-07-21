Полиция Украины объявила "войну" горе-водителям: о чем нужно знать

До 23 июля Национальная полиция Украины планирует утвердить и ввести в действие План неотложных комплексных мер по усилению безопасности дорожного движения и снижение аварийности.

Об этом заявил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой, передает пресс-служба ведомства. В течение суток силы патрульной полиции и группы реагирования должны взять под контроль основные автомобильные дороги государственного и международного значения, места концентрации дорожно-транспортных происшествий и места с напряженным движением.

Это касается, в первую очередь, трасс в направлении южных регионов и стран ЕС. Яровой подчеркнул, что все патрульные наряды будут усилены военными и автотехникой Нацгвардии.

Министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что на дороги вернут контроль скорости с помощью радара. Вскоре они будут установлены на автомобилях Нацполиции и задействованы в "полной правовой плоскости".

Он сообщил, что с 21 июля в Украине силами Нацполиции и транспортной инспекции начался тотальный контроль всех перевозчиков. В случае отсутствия лицензии при коммерческой перевозке пассажиров транспортные средства будут конфисковываться.

Если у автобуса будет обнаружена лицензия, но он при этом незаконно переоборудован из грузового в пассажирский - перевозчик лишается лицензии и платит 17 тысяч гривен штрафа.

С 1 августа вводится электронный кабинет перевозчика, к которому будет иметь доступ сама компания, трансинспекция и Нацполиция и в котором будет регистрироваться вся информация о перевозчика, его лицензий, маршрутов, штрафных баллов и тому подобное

С 1 января 2019 года введут gps tracker, электронный билет и тахограф или его аналог. Готовятся предложения по государственного содействия по обновлению парка автобусов.

Напомним, в пятницу, 20 июля, в Украине в течение дня произошли четыре крупные смертельных аварии на дорогах, жертвами которых стал 21 человек. При этом два ДТП произошло с участием автобусов. В субботу, 21 июля, стало известно об еще одной аварии с украинскими военными в Ривне.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в рамках операции "Перевозчик" полиция выявила около 3 тысяч технически неисправных автобусов и зафиксировала более 26 тысяч нарушений правил перевозки пассажиров и дорожного движения, допущенных водителями автобусов.