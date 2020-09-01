Полиция спасла бизнесмена из Киева, покалеченного в плену. Фото и видео

Под Киевом группа злоумышленников похитила бизнесмена и неделю продержала его в недостроенном доме, требуя 2 млн долларов выкупа.

Правоохранители в рамках спецоперации 29 августа задержали шестерых подозреваемых и освободила мужчину, сообщается 1 сентября на сайте прокуратуры Киева (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца новости).

Результаты обысков у задержанных похитителей. Telegram Департамента уголовного розыска

Отмечается, что 48-летнего бизнесмена похитили 21 августа под предлогом просмотра объекта недвижимости за пределами Киева. С ним встретились в центре столицы, заманили в автомобиль и увезли.

Мужчину пересадили в микроавтобус и отвезли в недостроенный дом в Киевской области. Он попытался сбежать, выпрыгнув со второго этажа, но при падении сломал обе ноги. После этого пострадавшего перевезли в другой дом в области.

Правоохранители провели обыски по месту жительства задержанных. Telegram Департамента уголовного розыска

После освобождения правоохранителями бизнесмена госпитализировали.

По словам прокурора Киева Олега Кипера, задержанными являются жители Киева возрастом от 35 до 52 лет, которые ранее не были судимы.

У задержанных обнаружили оружие. Telegram Департамента уголовного розыска

По местам их проживания были проведены обыски, во время которых изъяты черновые записи, долговые расписки, флеш-накопители, мобильные телефоны, а также арсенал оружия: 12 ручных гранатометов, 28 гранат, более 5 тысяч патронов, автоматическое оружие, пистолеты и 400 грамм тротила.

У задержанных обнаружили арсенал оружия. Telegram Департамента уголовного розыска

Задержанным сообщили о подозрении по части 2 статьи 146 и части 2 статьи 189 УК. Организаторам преступления избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, еще двоих отправили под домашний арест. В отношении остальных продолжаются судебные заседания.

У задержанных при обысках нашли патроны Telegram Департамента уголовного розыска

(Видео – Telegram Департамента уголовного розыска)

Как сообщал OBOZREVATEL, в июле полиция освободила похищенного предпринимателя Сергея Ткаченко, одного из акционеров ООО "Севастопольский судоремонтный завод "Южный", имущество которого находится на территории временно оккупированного Крыма.

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