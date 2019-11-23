Полиция скрывала? В гибели подростка в Прилуках нашли странности

Полицейские, расследующие резонансную гибель в Прилуках 14-летнего Дениса Чаленко, могли умышленно выдать убийство за несчастный случай.

Такое мнение высказал в эфире ObozTV юрист Игорь Степанов, комментируя обстоятельства гибели подростка, которого нашли на железнодорожных путях с проломленной головой.

"Мальчик лежал посреди железнодорожных путей. Когда сбивает поезд, то таких травм, насколько мне известно, вообще не может быть. Если поезд его сбил, он бы отлетел, не мог лежать посреди путей", – заявил Степанов.

Юрист предположил, что сразу после трагедии, когда следственно-оперативная группа выехала на расследование, "для того, чтобы не усложнять себе жизнь и не расследовать дело по статье "убийство", они пошли по более легкому варианту, что это был несчастный случай".

"Потом уже все действия полиции направлены на прикрытие именно действий СОГ, которые сначала расследовали и обследовали место событий... Это не была ошибка, по моему мнению. Это были умышленные действия. Они скрывали истинную картину с целью облегчить себе жизнь. Это мое личное мнение – меньше работы. Я думаю, тут не фигурируют ни деньги, ни взяточничество. Меньше работы, а потом машина начала работать на прикрытие действий своих же сотрудников", – подчеркнул эксперт.

По его словам, эксгумация может помочь установить причину смерти Дениса Чаленко: "Это несомненно повлияет на дальнейшее развитие уголовного производства, потому что я уверен, что еще одна экспертиза покажет, что поезд не мог нанести те повреждения".

При этом Степанов выразил мнение, что затягивание времени уменьшает вероятность того, что дело будет расследовано и доведено до конца.

"Это надо делать сразу. Как минимум, там, насколько мне известно, был задействован телефон Дениса, который был выключен за некоторое время. Несложно проследить, где была локализация, где он был выключен, какие телефоны находились рядом. Я считаю, что это надо было делать сразу. Но это желание облегчить себе жизнь вылилось в то, во что вылилось", – отметил юрист.

Эксперт также поставил под сомнение версию о том, что к гибели подростка могут быть причастны дети высокопоставленных киевских судей: "Эта версия полицейских, насколько мне известно, выдвигалась сразу, как нашли мальчика".

Как ранее сообщал OBOZREVATEL:

На Черниговщине при странных обстоятельствах погиб 14-летний Денис Чаленко. Его нашли мертвым на железнодорожных путях. Официальная версия правоохранителей – несчастный случай. Однако родители юноши уверены, что сына жестоко убили, положив тело на рельсы, чтобы скрыть следы преступления.

В городе Прилуки на Черниговщине вечером 31 октября у отдела полиции провели акцию протеста с требованием расследовать гибель Чаленко. Активисты кричали "Позор!" и жгли шины.

После гибели подростка на Черниговщине руководителя местной полиции отстранили от должности. Смерть Дениса связывают с детьми киевских судей, из-за чего дело вызвало общественный резонанс.

5 ноября в Прилуках простились с погибшим. Родители решили похоронить ребенка, не дожидаясь результатов экспертизы.

Позже родители Дениса показали следы избиения на теле сына. В полиции же обещали расследовать смерть подростка должным образом и даже приобщить к делу Генпрокуратуру.

Информационное шоу "Студия Обозреватель" смотрите ежедневно по будням в 10:00 на ObozTV.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!