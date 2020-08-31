Полиция разогнала митинг около съезда "слуг", где присутствовал Зеленский. Видео

В понедельник, 31 августа, под стенами киевского КВЦ "Парковый", где проходил съезд партии "Слуга народа" полиция разогнала участников митинга.

Как сообщают очевидцы, люди выступали против застройщиков, которые их обманули. Отмечается, что сначала митингующие перекрыли движение по улице, став на пешеходном переходе, пишет "Страна".

После правоохранители стали оттеснять небольшую группу людей. В результате произошла потасовка, в ходе которой организатора акции протеста задержали и увели.

Митинг у КВЦ "Парковый"

Полиция задержала организатора акции

Полицейский толкнул девушку

На опубликованном в сети видео показано, что полиция за ноги и руки тащила человека. Также один из полицейских толкнул девушку.

Полиция увела задержанного

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве прошел внеочередной съезд партии "Слуга народа", где представили кандидатов на должности глав областных центров Украины.

На съезде выступил президент Украины Владимир Зеленский, который заявил, что гордится тем, что сделали депутаты монобольшинства в Верховной Раде.