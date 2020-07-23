Полиция рассказала подробности смерти волонтера в Киеве: нашли таблетки и записку

В ходе проведения следственных действий в квартире в Киеве, где нашли тело пропавшего 19 июля волонтера, полиция обнаружила белые таблетки и записку.

Как сообщил отдел коммуникации полиции Киева в Facebook, об исчезновении 39-летнего Алексея Кучапина 19 июля сообщила его жена. По ее словам, супруг 16 июля уехал на машине в город Днепр и с тех пор на связь не выходил.

В рамках расследования уголовного производства, открытого по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины, полицейские начали устанавливать местонахождение пропавшего. Так, 21 июля его тело в арендованной квартире в Днепровском районе столицы обнаружили правоохранители.

"На месте происшествия правоохранители провели первоочередные следственные мероприятия: осмотрели помещения, тело мужчины, пообщались со свидетелями. Установлено, что эту квартиру умерший арендовал 15 июля. Владелец предупредил, что на днях придет мастер, чтобы установить кондиционер. Однако затем арендатор на связь не выходил и двери не открывал. После этого владелец пытался попасть в квартиру, однако с внутренней стороны двери были вставлены ключи", – сказано в сообщении.

После этого судебно-медицинский эксперт осмотрел тело умершего, внешних признаков насильственной смерти не обнаружил. При осмотре квартиры правоохранители, кроме документов и личных вещей умершего, изъяли 11 таблеток белого цвета, а на столе выявили записку. Все вещественные доказательства направили на проведение экспертиз.

"Осмотрев квартиру, полицейские установили, что обстановка внутри не была нарушена, двери без повреждений. К тому же, владелец проверил свое имущество и сообщил, что из квартиры ничего не пропало. Также благодаря проведенным мероприятиям правоохранители нашли свидетеля, с которым общался погибший перед смертью. Свидетель предоставил важные показания для следствия", – добавили правоохранители.

Кроме того, полиция подчеркнула, что пятна на мебели, о которых ранее писали в СМИ, появились в результате естественного процесса разложения человеческого тела, поскольку мужчина пролежал мертвым в помещении не менее 5 суток при температуре около 25 градусов по Цельсию.

"Перед тем, как позволить владельцу зайти в квартиру, эксперты отобрали необходимые биологические материалы для проведения экспертных исследований. Для установления окончательной причины смерти мужчины назначен ряд необходимых экспертиз", – сказано в сообщении.

Волонтера, руководителя общественной организации "Дом милосердия" Алексея Кучапина недавно обвинили в присвоении чужих средств. Также стали известны новые обстоятельства его странной смерти, которую друзья и близкие волонтера уже назвали убийством, а правоохранителей заподозрили в попытке "замять" преступление. OBOZREVATEL собрал всю информацию, связанную с жизнью, деятельностью и смертью Алексея Кучапина.