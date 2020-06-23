Полиция раскрыла результат экспертизы стрелка с Житомирщины: был трезвым и вменяемым
В ночь на 22 мая на Житомирщине случилась трагедия – массовое убийство семи человек в рыбацком домике
В совершении преступления заподозрили владельца пруда Анатолия Захаренко
В результате стрельбы тогда погибли ветераны АТО, действующие бойцы Нацгвардии и волонтер
Первые экспертизы подтвердили, что подозреваемый в момент совершения преступления был трезвым и вменяемым
Дом, где произошло массовое убийство на Житомирщине
Первые 20 экспертиз, проведенных в рамках следствия по убийству семи человек владельцем пруда на Житомирщине, подтвердили, что в момент преступления подозреваемый Анатолий Захаренко был трезвым и вменяемым.
Об этом во время брифинга заявил начальник Главного управления Национальной полиции в Житомирской области Юрий Олейник, сообщает региональная пресс-служба правоохранительного органа. Он отметил, что в крови задержанного вообще не было обнаружено алкоголя (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
"Согласно справке врача-нарколога от 22 мая, в крови подозреваемого алкоголя не обнаружено. Кроме этого, в рамках уголовного производства была назначена комиссионная судебная психолого-психиатрическая экспертиза подозреваемому, и уже получено заключение эксперта. Согласно заключению специалистов, подозреваемый мог осознавать значение своих действий и управлять ими, может осознавать значение своих действий и управлять ими и сейчас", – сказал Олейник.
Начальник ГУНП в Житомирской области также подчеркнул, что по своему психическому состоянию мужчина не требует применения каких-либо принудительных мер медицинского характера.
По словам правоохранителя, следователи в ходе дальнейшего досудебного расследования работают над несколькими версиями для установления объективных причин конфликта.
Одна из них – ссора между подозреваемым и двумя мужчинами, которые приехали к нему в гости впервые и упрекнули проживанием на территории России и игнорированием участия в АТО.
Также в полиции отметили, что сроки досудебного расследования и удерживания подозреваемого под стражей должны быть продлены. Причина этого – необходимость достаточного времени для проведения всех необходимых экспертиз.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в ночь на 22 мая в районе села Новоселица Житомирской области были застрелены семь человек. По подозрению в убийстве задержан владелец местного водоема 58-летний Анатолий Захаренко.
По версии следствия, сначала он убил двоих из своих знакомых, которые находились рядом, потом начал расстреливать шестерых других, которые спали. Одному удалось убежать в лес, добраться до села и затем вызвать полицию.
Среди погибших были бойцы батальона имени Кульчицкого и в/ч 3018 НГУ.
Следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство двух и более лиц) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.
Захаренко сообщили о подозрении 22 мая. На следующий день избрали меру пресечения – удерживание под стражей без возможности внесения залога.
Сам он заявил, что у него возникла ссора с гостями и ему якобы угрожали.