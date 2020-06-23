Полиция раскрыла результат экспертизы стрелка с Житомирщины: был трезвым и вменяемым

Первые 20 экспертиз, проведенных в рамках следствия по убийству семи человек владельцем пруда на Житомирщине, подтвердили, что в момент преступления подозреваемый Анатолий Захаренко был трезвым и вменяемым.

Об этом во время брифинга заявил начальник Главного управления Национальной полиции в Житомирской области Юрий Олейник, сообщает региональная пресс-служба правоохранительного органа. Он отметил, что в крови задержанного вообще не было обнаружено алкоголя (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Согласно справке врача-нарколога от 22 мая, в крови подозреваемого алкоголя не обнаружено. Кроме этого, в рамках уголовного производства была назначена комиссионная судебная психолого-психиатрическая экспертиза подозреваемому, и уже получено заключение эксперта. Согласно заключению специалистов, подозреваемый мог осознавать значение своих действий и управлять ими, может осознавать значение своих действий и управлять ими и сейчас", – сказал Олейник.

Начальник ГУНП в Житомирской области также подчеркнул, что по своему психическому состоянию мужчина не требует применения каких-либо принудительных мер медицинского характера.

По словам правоохранителя, следователи в ходе дальнейшего досудебного расследования работают над несколькими версиями для установления объективных причин конфликта.

Одна из них – ссора между подозреваемым и двумя мужчинами, которые приехали к нему в гости впервые и упрекнули проживанием на территории России и игнорированием участия в АТО.

Также в полиции отметили, что сроки досудебного расследования и удерживания подозреваемого под стражей должны быть продлены. Причина этого – необходимость достаточного времени для проведения всех необходимых экспертиз.

Как сообщал OBOZREVATEL: