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Полиция раскрыла результат экспертизы стрелка с Житомирщины: был трезвым и вменяемым

Виктория Довгань
Виктория Довгань
Расследования
2,1 т.

  • В ночь на 22 мая на Житомирщине случилась трагедия – массовое убийство семи человек в рыбацком домике

  • В совершении преступления заподозрили владельца пруда Анатолия Захаренко

  • В результате стрельбы тогда погибли ветераны АТО, действующие бойцы Нацгвардии и волонтер

  • Первые экспертизы подтвердили, что подозреваемый в момент совершения преступления был трезвым и вменяемым

Дом, где произошло массовое убийство на Житомирщине

Дом, где произошло массовое убийство на Житомирщине

Первые 20 экспертиз, проведенных в рамках следствия по убийству семи человек владельцем пруда на Житомирщине, подтвердили, что в момент преступления подозреваемый Анатолий Захаренко был трезвым и вменяемым.

Об этом во время брифинга заявил начальник Главного управления Национальной полиции в Житомирской области Юрий Олейник, сообщает региональная пресс-служба правоохранительного органа. Он отметил, что в крови задержанного вообще не было обнаружено алкоголя (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Согласно справке врача-нарколога от 22 мая, в крови подозреваемого алкоголя не обнаружено. Кроме этого, в рамках уголовного производства была назначена комиссионная судебная психолого-психиатрическая экспертиза подозреваемому, и уже получено заключение эксперта. Согласно заключению специалистов, подозреваемый мог осознавать значение своих действий и управлять ими, может осознавать значение своих действий и управлять ими и сейчас", – сказал Олейник.

Начальник ГУНП в Житомирской области также подчеркнул, что по своему психическому состоянию мужчина не требует применения каких-либо принудительных мер медицинского характера.

По словам правоохранителя, следователи в ходе дальнейшего досудебного расследования работают над несколькими версиями для установления объективных причин конфликта.

Одна из них – ссора между подозреваемым и двумя мужчинами, которые приехали к нему в гости впервые и упрекнули проживанием на территории России и игнорированием участия в АТО.

Также в полиции отметили, что сроки досудебного расследования и удерживания подозреваемого под стражей должны быть продлены. Причина этого – необходимость достаточного времени для проведения всех необходимых экспертиз.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • в ночь на 22 мая в районе села Новоселица Житомирской области были застрелены семь человек. По подозрению в убийстве задержан владелец местного водоема 58-летний Анатолий Захаренко.

  • По версии следствия, сначала он убил двоих из своих знакомых, которые находились рядом, потом начал расстреливать шестерых других, которые спали. Одному удалось убежать в лес, добраться до села и затем вызвать полицию.

  • Среди погибших были бойцы батальона имени Кульчицкого и в/ч 3018 НГУ.

  • Следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство двух и более лиц) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

  • Захаренко сообщили о подозрении 22 мая. На следующий день избрали меру пресечения – удерживание под стражей без возможности внесения залога.

  • Сам он заявил, что у него возникла ссора с гостями и ему якобы угрожали.

УкраинаМассовое убийство на ЖитомирщинеНациональная полиция Украины
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  1. /Расследования