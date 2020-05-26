Полиция раскрыла детали массового убийства на Житомирщине: юристы озвучили свою версию. Фото

Большинство своих жертв он якобы убил, когда они спали

Они отдыхали на частном пруду и ловили там рыбу

Все погибшие были участниками войны на Донбассе и волонтерами

В ночь на 22 мая на Житомирщине было совершено убийство семерых человек

Полиция рассказала детали массового убийства мужчин на Житомирщине и назначила около 200 следственых экспертиз для раскрытия преступления.

Как сообщается на сайте Национальной полиции в Житомирской области, на месте происшествия проведен тщательный осмотр и изъят ряд следовой информации, которая поможет воспроизвести ход событий того вечера.

По словам правоохранителей, установлено, что тела погибших находились в нескольких местах. Двое мужчин, 1986 и 1973 годов рождения, военнослужащие одного из батальонов Нацгвардии, на момент гибели находились в беседке, где ужинали до того все прибывшие и арендатор пруда.

Полиция осуществляет расследование массового убийства на Житомирщине Сайт Национальной полиции в Житомирской области

Тела еще двух мужчин, волонтера 1976 года рождения и нацгвардийця 1970 года, полицейские обнаружили на входе в другое здание, где, по имеющейся информации, на момент конфликта шестеро из гостей, в том числе и названные, уже спали.

Младший из погибших был в наиболее давних и дружеских отношениях с подозреваемым. Предварительно, их знакомство продолжалось около 10 лет и никаких конфликтов между ними ранее не возникало.

Остальные трое мужчин 1970, 1973 и 1990 года рождения отдыхали на кроватях в одной из комнат дома. И зафиксированные на месте обстоятельства указывают на то, что дальнейшие события были неожиданными для погибших.

В ходе проведенного осмотра изъято шесть единиц огнестрельного оружия – все зарегистрированно и принадлежало участникам события. Подозреваемому – гладкоствольное ружье ИЖ-58 16 калибра. Погибшим – охотничьи карабины "Ремингтон", "Ругер", АКМС-МФ1, Zbroyar Z15 и травматический пистолет ПМТ. Также при осмотре было обнаружено патроны и гильзы, два ножа.

Полиция осуществляет расследование массового убийства на Житомирщине Сайт Национальной полиции в Житомирской области

Среди изъятого также – три автомобиля: ВАЗ 2121 ("Нива"), принадлежащий подозреваемому, и "Ниссан Наваро" и "Шкода Октавия", на которых приехали отдыхающие.

"Сейчас следователи назначили до двух сотен исследований: от судебно-медицинских экспертиз тел погибших до комплексных молекулярно-генетических и баллистических, дактилоскопических, трассологических и друних. Согласно выводам экспертов, причинами смерти семи погибших стали огнестрельные дробовые ранения с повреждением внутренних органов", – рассказал начальник Главного управления Нацполиции в Житомирской области Сергей Крупей.

Также уже проведены следственные эксперименты и опрошено несколько десятков человек, как родственников, так и жителей села, об обстоятельствах происшествия.

Родные погибших рассказывают, что мужчины выехали из дома утра 21 мая для празднования дня рождения одного из них и рыбалки в месте, где они неоднократно уже бывали.

Для выяснения всех обстоятельств трагедии в Главном управлении Нацполиции Житомирщины создана усиленная следственно-оперативная группа под процессуальным руководством прокуратуры области.

Полиция осуществляет расследование массового убийства на Житомирщине Сайт Национальной полиции в Житомирской области

В то же время на странице юридической компании "Миллер" в Facebook юристы изложили свою вресию событий роковой ночи.

В частности, они опровергли слухи о том, что убийства были связаны с поимкой начальника райотдела местной полиции на взятке в этот же день. Адвокаты утверждают: информация о том, что погибшие пришли выяснять отношения с подозреваемым, который якобы подставил полицейского и отказался платить дань, не соответствует действительности. Так же они отвергли и версию о том, что подозреваемый оборонялся и был трезв.

"Погибшие ездили на пруд в Попельнянском районе Житомирской области уже много лет. Все были ранее знакомы с убийцей, в том числе Роман Ханенко (убитый волонтер, родственников которого представляют адвокаты. – Ред.). Действительно приехали отдохнуть. Вечером у костра с Анатолием Захаренко осталось двое гостей, а остальные пошли спать в гостевом доме рядом", – сообщили правозащитники.

По их словам, после того, как большинство гостей уснуло, у костра началась стрельба, инициатором которой был Захаренко.

"До того конфликта между ними не было. Хотя у Анатолия Захаренко в целом отмечается агрессивная и конфликтная манера поведения. Когда подозреваемый убил двух у костра, вероятно, он осознал, что не выживет, потому что другие вооружены и дадут отпор. Кроме того, все пострадавшие были военными с опытом. Поэтому Захаренко пошел убивать других, пока те не проснулись", – полагают юристы.

При этом, по их мнению, действия Захаренко были достаточно разумными, чтобы говорить о том, что он не находился в состоянии аффекта и действовал вполне сознательно. Об этом свидетельствуют, в частности, попытки ввести в заблуждение следствие после нападения.

"Мужчина, который выжил – единственный, кто успел сбежать и побежал к ближайшим домам за помощью. Свидетели подтвердили, что того свидетеля не пускали в дома. Но в одном хозяква по просьбе вызвать скорую и полицию вызвали сына подозреваемого. В это время подозреваемый искал свидетеля, который выжил, возможно, с целью добить", – продолжила излагать свою версию событий сторона защиты потерпевших.

Подытоживая, адвокаты добавили, что, по их информации, у подозреваемого есть связи в местном отделении полиции, которые помогали ему избегать ответственности за другие правонарушения.

Как сообщал OBOZREVATEL:

в ночь на 22 мая в районе села Новоселица Житомирской области были застрелены семь человек. По подозрению в убийстве задержан владелец местного водоема 58-летний Анатолий Захаренко.

По версии следствия, сначала он убил двоих из своих знакомых, которые находились рядом, потом начал расстреливать шестерых других, которые спали. Одному удалось убежать в лес, добраться до деревни и затем вызвать полицию.

Выяснились имена погибших. Также известно, что среди них были бойцы батальона им. Кульчицкого и в/ч 3018 Нацгвардии.

Следователи зарегистрировали уголовное производство по ч.2 ст.115 (умышленное убийство двух и более лиц) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

На месте происшествия нашли много оружия. Как видно на фото с места происшествия, некоторые жертвы пытались отстреливаться.

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