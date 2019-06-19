"Идеальное преступление": загадочное исчезновение 11-летней девочки на Одесщине обрастает страшными подробностями

Одесскую область взбудоражило загадочное исчезновение 11-летней Даши Лукьяненко. Последний раз девочку видели еще 13 июня.

Дело с каждым днем обрастает слухами. А волонтеры в растерянности – никаких следов пропавшего ребенка. Подробнее – в материале OBOZREVATEL.

Главное:

По пути Даша вела прямой эфир в соцсети. Киберполиция ищет следы видео.

Местные жители слышали ужасный крик.

Полиция по нескольку раз обошла все вокруг, но следов так и не обнаружила.

Накажут шантажиста

"Следственные действия продолжаются. Из Киева прибыли полицейские. Дело обрастает слухами, которые могут навредить людям и расследованию. Сейчас важно не помешать завершить поиски", – сообщила OBOZREVATEL участник организации "Лучшие люди Одессы" Наталья Дещикова.

Пропавшая Даша Лукьяненко Нацполиция

Тем временем, на горе родителей уже пытаются нажиться аферисты. Задержан мужчина, который позвонил маме Даши и потребовал выкуп в 10 тысяч долларов за возвращение дочери.

Он сообщил, что об этом его попросили друзья, которые находятся в местах лишения свободы. Сам 24-летний задержанный не раз был судим за тяжкие преступления.

Мошенник, который шантажировал маму Даши Нацполиция

Появляется странная информация

Также в соцсетях появилось фото ВАЗа серого цвета. Якобы именно его подозревают в похищении ребенка. Однако в полиции Одесской области ни подтвердить, ни опровергнуть эти данные не смогли.

Не подтверждают информацию о ВАЗе и волонтеры. "Нет, это неправда, это уже кто-то распространяет фейк", – говорит участник "Лучшие люди Одессы" Сергей Крайм.

Напомним, что 13 июня примерно в 14 часов Даша Лукьяненко вышла с местного базара села Ивановка, где работает ее мама, и отправилась в школу на занятия по танцам. До школы девочка не дошла. Родители в 9 вечера подняли тревогу и обратились в полицию.

Даша с родными Facebook Сергея Лукьяненко

Услышали жуткий крик

Также стало известно, что ребенок мог пропасть на середине пути. Местные жители в это время услышали громкий крик, но выйдя на улицу, никого не увидели. Они подозревают, что Дашу могли похитить в этот момент.

"Да, я сам разговаривал с этими людьми. Там мужчина рассказал, что услышал душераздирающий то ли детский, то ли женский крик. Он подумал, что бродячие собаки на кого-то напали. Пока взял лопату, пока вышел, уже никого не было. Он обыскал все вокруг, но никого не нашел. Это же подтвердила другая соседка, и нотариус, которая работает в здании рядом", – сообщил нам Крайм.

На середине пути Даша исчезла Facebook Вячеслава Аброськина

Могла вести прямой эфир

По пути девочка могла вести и прямой эфир в своем Instagram. "Это видели две девочки, которые шли недалеко от нее. Допросили свидетелей, которые видели это видео, оно оборвалось, когда Дашу кто-то окликнул и она обернулась. К сожалению, само видео Даша сохранить не успела. Сейчас киберполиция пытается его восстановить", – пояснил Крайм.

Даша в день исчезновения была одета в футболку с фламинго Нацполиция

Во время поисков наткнулись на незарегистрированную свежевырытую могилу на кладбище. В ней полицейские обнаружили останки человека, но к поискам пропавшей девочки они отношения не имеют. Это было тело мужчины без определенного места жительства. Сейчас правохранители выясняют как оно тут оказалось.

Также во время поисков на обочине волонтеры обнаружили часть пальца взрослого человека. Он был завернут в большой целлофановый кулек, в котором также лежала мужская одежда, канаты и покрывало с кровавыми пятнами. Страшную находку передали в полицию. Не ясно, связано ли это с пропажей Даши.

Полиция разыскивает девочку Нацполиция

А пока волонтеры в растерянности, потому что новой информации нет.

"Как будто идеальное преступление, никаких следов, никакой информации. Полиция по нескольку раз уже обошла и обыскала все вокруг – ничего", – с отчаянием рассказывает волонтер.

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