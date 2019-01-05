Полиция просит опознать найденную в чемодане в Днепре девушку: фото 18+

Правоохранители просят помощи в установлении личности умершей девушки.

Как информируют на странице полиции Днепропетровской области в Facebook, ее тело было обнаружено 4 января в городе Днепр у дома №12 по пр. Героев.

Пресс-служба уточняет, что она худощавого телосложения, волосы светлые, на руках накладные красные ногти, одета в синие джинсы.

"В случае, если вы владеете какой-либо информацией о личности, просим сообщить в полицию по телефонам: 073-120-66-20; 099-455-00-58; (056) 756-57-02, 102 или удобным для вас способом", — отмечается в сообщении.

Напомним, чемодан с трупом девушки в возрасте от 20 до 30 лет был найден в мусорном баке. Она была с оголенным торсом — в бюстгальтере и в джинсах. При этом на теле, по результатам предварительного осмотра, видимых следов насильственной смерти обнаружено не было.

В рамках открытого по ч. 1 ст. 115 уголовного производства, полиция предпринимает ряд первоочередных следственных действий для установления личности погибшей и обстоятельств преступления. Для установления причины смерти тело направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы.

Осторожно! Впечатлительным людям смотреть фото не рекомендуется!

facebook.com/PoliceDniproRegion

facebook.com/PoliceDniproRegion

dp.npu.gov.ua

Фото: Денис Чубченко, "Информатор"

Фото: Денис Чубченко, "Информатор"

Как писал OBOZREVATEL, недавно в квартире Киева нашли убитой ранее пропавшую девушку, рядом обнаружен труп ее парня.