Геращенко показал фото мужчины, который хотел изнасиловать женщину в поезде Мариуполь-Киев

Правоохранители обнародовали фотографию мужчины, которого подозревают в избиении и попытке изнасилования женщины в поезде Мариуполь-Киев.

Снимок опубликовал на своей странице в Facebook заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко. Им является уроженец Запорожья Виталий Рудзько, 1975 года рождения (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца новости).

Замглавы МВД уточнил, что полиция и прокуратура готовит ему подозрение в нанесении телесных повреждений средней тяжести и попытке изнасилования.

"Уроженец Запорожья Рудзько Виталий Евгеньевич 1975 года рождения, был трижды судим. В 1996 году – за угон автомобиля, в 1999 года – за хулиганство, 2008 году – за кражу", – написал Геращенко.

Задержанный Виталий Рудзько трижды был судим. Facebook Антона Геращенко

Facebook Антона Геращенко

Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь на субботу, 1 августа, в поезде Мариуполь-Киев мужчина напал в купе на женщину, которая ехала со своим 7-летним сыном. Он избил ее и попытался изнасиловать.