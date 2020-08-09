Полиция показала фото ДТП с маршруткой на Житомирщине: погибли четыре человека

В ДТП на Житомирщине погиб водитель маршрутки и трое пассажиров.

Правоохранители показали фото с последствиями жуткой ДТП с маршруткой Volkswagen Crafter на Житомирщине, которая унесла жизни четырех человек.

Фотографии обнародовали на сайте пресс-службы Национальной полиции в Житомирской области. Отмечается, что по факту аварии начато уголовное производство.

Установлено, что в результате столкновения погибли четыре человека: 47-летний водитель маршрутки, житель Лугинского района Житомирщины, и трое его пассажиров (лугинчанин 29-ти лет, 44-летняя жительница города Овруч и 19-летняя девушка).

Маршрутка, в которой погибли водитель и трое пассажиров Сайт пресс-службы Национальной полиции в Житомирской области

Водитель грузовика MAN, который подозревается в провоцировании столкновения, 64-летний житель Запорожья, получил травмы, с которыми был госпитализирован в больницу. Мужчина задержан в порядке ст. 208 (Задержание уполномоченным должностным лицом) УК Украины и находится в больничной палате под круглосуточной охраной полицейских.

Грузовик MAN, который выехал на встречную полосу Сайт пресс-службы Национальной полиции в Житомирской области

Последствия столкновения с грузовиком Сайт пресс-службы Национальной полиции в Житомирской области

Сведения об автопроисшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК. Продолжается выяснение всех причин и обстоятельств роковой ДТП.

Как сообщал OBOZREVATEL, трагедия произошла 8 августа на автодороге вблизи села Грозино Житомирской области. Грузовик MAN выехал на встречную полосу и врезался в микроавтобус. От удара он вылетел в кювет и перевернулся.