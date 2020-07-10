Полиция поймала подозреваемых в ограблении авто "Укрпочты" на Полтавщине

Полиция в пятницу, 10 июля, задержала трех подозреваемых в ограблении автомобиля "Укрпочты" на Полтавщине.

Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко в Facebook. Как написал он, задержанные "обоснованно подозреваются" в преступлении.

"Полиция продолжает устанавливать и других лиц причастных к этому дерзкому преступлению в качестве наводчиков и пособников", – отметил Геращенко.

Он добавил, что водитель "Газели", над головой у которого взорвалось самодельное взрывное устройство, до сих пор находится в реанимации.

Пострадавшая машина "Укрпочты" Facebook / Антон Геращенко

Пострадавшая машина "Укрпочты" Facebook / Антон Геращенко

Скриншот

Напомним, ограбление произошло 7 июля около села Тишки. Нападавшие взорвали машину и похитили более 2,75 млн гривен и табельный пистолет охранника.

В результате разбойного нападения пострадали два человека, находившиеся в автомобиле.

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