Полиция поймала подозреваемых в ограблении авто "Укрпочты" на Полтавщине

Дарья Дурова Расследования 18:30, 10.07.2020 Обновлено: 18:41, 10.07.2020

Полиция в пятницу, 10 июля, задержала трех подозреваемых в ограблении автомобиля "Укрпочты" на Полтавщине.

Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко в Facebook. Как написал он, задержанные "обоснованно подозреваются" в преступлении.

"Полиция продолжает устанавливать и других лиц причастных к этому дерзкому преступлению в качестве наводчиков и пособников", – отметил Геращенко.

Он добавил, что водитель "Газели", над головой у которого взорвалось самодельное взрывное устройство, до сих пор находится в реанимации.

Пострадавшая машина "Укрпочты"
Facebook / Антон Геращенко
Пострадавшая машина "Укрпочты"
Facebook / Антон Геращенко
Скриншот

Напомним, ограбление произошло 7 июля около села Тишки. Нападавшие взорвали машину и похитили более 2,75 млн гривен и табельный пистолет охранника.

В результате разбойного нападения пострадали два человека, находившиеся в автомобиле.

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