Перестрелка в Броварах под Киевом на текущем этапе квалифицируется правоохранителями как хулиганские действия.

По состоянию на вечер 29 мая в трех областях – Киевской, Житомирской и Винницкой - задержано более 20 подозреваемых, руководство Национальной полиции Винницкой области отстранено от выполнения обязанностей. Об этом в эфире ObozTV рассказал советник министра внутренних дел Украины Иван Варченко.

"Возможны дополнительные квалификации преступления из-за ранения 3 человек", – добавил он.

Советник сообщил, что в настоящее время правоохранители выясняют статус оружия, которое было применено во время перестрелки. "Но даже если оно легальное, этим лицам будет запрещено пользоваться оружием до конца жизни", – подчеркнул он.

Полиция поделилась новыми деталями перестрелки в Броварах

"Есть признаки того, что сотрудники полиции Винницкой области не сработали на опережение, хотя имели возможность предотвратить и выявить преступные намерения со стороны отдельных организованных групп", – пояснил Варченко санкции в отношении Нацполиции области.

В то же время он заявил: "Я нисколько не сомневаюсь, что все те, кто принимал участие в хулиганских действиях, будут задержаны и привлечены к ответственности". Виновным грозит тюремное заключение на срок от 3 до 7 лет.

Как писал OBOZREVATEL, в пятницу, 29 мая, в Броварах Киевской области группа вооруженных людей расстреляла маршрутку прямо во дворе. Прибывшие на место полицейские вступили в перестрелку с нападавшими. О новых подробностях происшествия читайте здесь.