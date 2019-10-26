Полиция не смогла задержать человека, распылившего газ против людей в Одессе: его отбили участники акции протеста

Участники акции протеста против застройки на Гагаринском плато, 5, что в Одессе, не дали задержать и передать полиции мужчину, который распылил газ против людей в ходе конфликта в пятницу, 25 октября.

Соответствующее видео опубликовано в сети (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца новости).

На видео видно, что провокатор пытается убежать, его задерживают, но участники акции протеста, вместо того, чтобы помочь передать мужчину полиции, напротив, начинают его отбивать у охранников стройки.

Можно сделать вывод о том, что распыливший газ мужчина – один из активистов Гагаринского плато, 5, а не сотрудник строительной компании или охранной фирмы, как ранее заявляли в социальных сетях протестующие.

При этом компания-застройщик уже заявила о своей непричастности к инциденту и пообещала передать полиции все видео, которое есть у нее в распоряжении, чтобы доказать свою правоту.

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