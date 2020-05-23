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23 мая • обновлено в 21:25
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Полиция назвала версию гибели нардепа в Киеве

18т
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Министерство внутренних дел Украины подтверждает факт гибели народного депутата Валерия Давыденко.

Предварительной версией является самоубийство, сообщил в Facebook сообщил советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк.

Полиция назвала версию гибели нардепа в Киеве

Он уточнил, что месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции Киева. Также присутствует начальник главного управления Национальной полиции столицы Андрей Крищенко.

Подробности Шкиряк пообещал обнародовать позднее.

Как сообщал OBOZREVATEL, в центре Киева с огнестрельным ранением в голову 23 мая был найден народный депутат, член группы "Довіра" Валерий Давыденко.

Тело было обнаружено в уборной его личного офиса, рядом с ним лежал пистолет.

Также опубликованы первые кадры с места происшествия.

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Автор
Юрий Сергиенко
Персоны
Валерий Давыденко Зорян Шкиряк
Место
Украина Киев
Тег
Министерство внутренних дел Украины
Расследования

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