Полиция нашла следы "прослушки" в квартире журналиста Ткача. Фото

Над квартирой украинского журналиста Михаила Ткача, который заявил о "прослушке", полиция обнаружила в потолке "отверстие" длиной не менее 60 см.

Об этом в Facebook написала журналистка Наталья Седлецкая, отметив, что жилье Ткача находится на последнем этаже. При этом над квартирой расположен чердак, к которому есть свободный доступ.

"На вызов прибыл сначала полицейский патруль, а затем следственно-оперативная группа из Шевченковского райотдела Нацполиции. Полицейские провели внешний осмотр помещения, поднялись на чердак, взяли образцы из строительных материалов, приняли заявление. И поехали. То есть "глубже" не искали", – сообщила Седлецкая.

Полиция в квартире журналиста Ткача

Она добавила, что просили полицию обеспечить охрану чердака, чтобы сохранить возможные улики, но им было отказано.

"Нам сказали дальше обращаться уже в райотдел, и там спрашивать начали ли по нашему заявлению уголовное производство, или назначили следователя по делу и тому подобное. Сейчас команда нашей программы остается здесь, чтобы самостоятельно следить за местом происшествия и сохранением возможных доказательств", – отметила журналистка.

Ткач написал заявление в полицию

Полиция в квартире журналиста

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский журналист Михаил Ткач сообщил, что обнаружил у себя дома "признаки прослушивающего устройства".