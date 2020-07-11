Полиция нашла деньги, украденные при нападении на авто "Укрпочты" на Полтавщине

Сотрудники Нацполиции нашли деньги в размере более 2,75 млн гривен, украденные при нападении на инкассаторов "Укрпочты" на Полтавщине, а также пистолет охранника, который прихватили с собой вооруженные разбойники.

Об этом в своем Facebook сообщил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко. По его словам, после всех предусмотренных законом процедур деньги вернутся "Укрпочте" и будут доставлены адресатам.

Он также отметил, что четыре человека – трое, непосредственно исполняющие преступление и один пособник – задержаны, продолжаются поиски еще одного, который был наводчиком и подстрекателем. Его личность уже установили.

Полиция нашла деньги, украденные в "Укрпочты". Facebook Антона Геращенка

Полиция нашла деньги, украденные в "Укрпочты". Facebook Антона Геращенка

Полиция нашла деньги, украденные в "Укрпочты". Facebook Антона Геращенка

В то же время, по сообщению на официальном сайте Нацполиции Украины, Октябрьский районный суд избрал меру пресечения трем подозреваемым в виде содержания под стражей сроком на 60 суток, без права внесения залога. Еще один ожидает решения суда.

Суд избрал меру пресечения задержанным. Официальный сайт Нацполиции

Суд избрал меру пресечения задержанным. Официальный сайт Нацполиции

Суд избрал меру пресечения задержанным. Официальный сайт Нацполиции

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