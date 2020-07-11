Полиция нашла деньги, украденные при нападении на авто "Укрпочты" на Полтавщине
Сотрудники Нацполиции нашли деньги в размере более 2,75 млн гривен, украденные при нападении на инкассаторов "Укрпочты" на Полтавщине, а также пистолет охранника, который прихватили с собой вооруженные разбойники.
Об этом в своем Facebook сообщил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко. По его словам, после всех предусмотренных законом процедур деньги вернутся "Укрпочте" и будут доставлены адресатам.
Он также отметил, что четыре человека – трое, непосредственно исполняющие преступление и один пособник – задержаны, продолжаются поиски еще одного, который был наводчиком и подстрекателем. Его личность уже установили.
В то же время, по сообщению на официальном сайте Нацполиции Украины, Октябрьский районный суд избрал меру пресечения трем подозреваемым в виде содержания под стражей сроком на 60 суток, без права внесения залога. Еще один ожидает решения суда.
Как сообщал OBOZREVATEL:
ограбление произошло 7 июля около села Тишки. Нападавшие взорвали машину и похитили более 2,75 млн гривен и табельный пистолет охранника
10 июля полиция задержала трех подозреваемых в ограблении автомобиля "Укрпочты" на Полтавщине.