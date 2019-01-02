Полиция молчит? На Сумщине вооруженная банда захватила известное предприятие

В городе Глухов (Сумская область) группа молодых вооруженных людей ворвалась на территорию предприятия "Росток-Холдинг".

Как передает "СтопКор", при этом "полиция охраны остается бездействующей". "На момент прибытия съемочной группы на территории предприятия уже находились неизвестные лица спортивного телосложения на нескольких иномарках, так называемые "титушки" находились и в здании. Законных представителей компании при этом на рабочие места не допускали", — сказано в сообщении.

Адвкаты компании вызвали на место инцидента правоохранителей и составили соответствующее заявление. Сейчас админздание заблокировано вооруженными мужчинами в спортивной одежде.

Как сообщили в пресс-службе "Росток-Холдинг", на 17 предприятиях агропромышленной компании от 28.12.2018 года произошли изменения руководителей на основании решения Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений.

В заявлении также отмечается, что назначение новых руководителей было проведено без какого-либо согласования с владельцами Агрохолдинга "Росток" Виктором Купавцевим и Виктором Кияновским и проведения конкурса на определение победителя по управлению корпоративными правами, путем внесения соответствующих изменений в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований.

Собщается также о назначении исполняющими обязанности руководителями предприятий Сташука Игоря, Горбатюк Леонида, Нимеровского Алексея и Коровьякова Виталия. Все эти лица непосредственно связанные с Сергеем Тарасовым, владельцем группы компаний "Агроспецсервис", который является прямым конкурентом агрохолдинга "Росток".

По мнению юристов "Росток-Холдинг", совершение любых действий назначенными и.о. лицами без письменного решения владельца корпоративных прав компании будет расцениваться как совершение уголовного преступления, предусмотренного ст. 364-1 Уголовного кодекса Украины, а именно злоупотребление полномочиями, и станет основанием для последующего обращения в правоохранительные органы с сообщением о преступлении.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в государственном учреждении Институт сердца в Киеве разгорелся масштабный скандал вокруг его директора Бориса Тодурова, который заявил, что в учреждение с холодным оружием ворвались радикально настроенные активисты и угрожали ему.

В свою очередь и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун обвинила Тодурова в том, что он использовал персонал, чтобы остаться руководителем после выборов. В итоге Тодурова переизбрали директором учреждения, а руководство Института сердца попросило украинскую власть вмешаться в ситуацию.